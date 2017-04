En el futbol, la justicia no existe: De Buen

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Los Guerreros del Santos Laguna retomaron ayer sus entrenamientos, luego de recibir un día de descanso tras la victoria obtenida ante Querétaro, ahora los albiverdes apuntan al duelo contra los peligrosos Tuzos del Pachuca.

Al término del entrenamiento, el volante Diego de Buen habló con los medios de comunicación, admitiendo que Santos ha mostrado nivel para estar mejor posicionado en la tabla general, pero su actual situación no es injusta, debido a que ellos mismos son quienes han fallado.

"Hablar de justicia en el futbol no se puede, creo que hemos jugado un poco mejor para merecer más puntos, pero en el futbol la justicia no existe, es de hacer, de meter goles y punto, nos ha faltado tener más atención en los últimos minutos de los partidos y ser más contundentes para tener más ventaja en el marcador, creo que el futbol te pone donde mereces", confesó.

Para el plantel albiverde fue muy importante alcanzar la victoria ante Querétaro, debido a que se metieron nuevamente en puestos de liguilla y dieron el primero de tres golpes consecutivos que planean dar en casa:

"Durante la pausa de la fecha Fifa lo platicamos, sabíamos que venían tres partidos consecutivos en casa y que debíamos sacar la mayoría de puntos posibles para poder alcanzar el objetivo principal, contra Querétaro era importante ganar porque era contra un equipo que venía haciendo las cosas bien y quizá no fue nuestro mejor partido, no generamos muchas oportunidades de gol pero lo importante era obtener la victoria", señaló.

De Buen consideró que Santos mostró aspectos diferentes ante los Gallos, factores como mayor contundencia que les permitió llevarse el triunfo, pero sobre todo, el mantener la concentración en los minutos finales de los juegos: "el funcionamiento del equipo viene muy parecido a lo que veníamos mostrando en el torneo, aunque con poco menos oportunidades de gol y manteniendo el enfoque al general del partido para conservar el resultado. Me parece que antes también habíamos hecho buenos partidos, pero la contundencia es la que nos había afectado, así que seguimos en plan ascendente, que es lo importante en la recta final para llegar a la liguilla con confianza y ser candidatos al título", aseguró.

En cuanto a los Tuzos, Diego los describió como: "un rival complicado, creo que empató o superó un récord como invicto en casa, es un equipo que en los últimos años viene haciendo bien las cosas, tiene un partido importante de la Concachampions, tienen que ganarlo para seguir y pasar a la final, pero me parece que en la liga también quieren los puntos porque si les ganamos los pasamos en la tabla general y se quedarían un poco abajo, si queremos calificar debemos ganar y demostrar aquí en casa", haciendo referencia a los 26 partidos consecutivos sin perder en casa para los hidalguenses.

El medio volante surgido de la cantera de la UNAM anhela tener más minutos con los Guerreros, ha sido un cambio recurrente para "Chepo" de la Torre, participando en 8 de los 11 duelos disputados, aunque quiere estar dentro de la cancha, apoya a sus compañeros cuando le toca estar en la banca: "en liga me parece que he participado en la mayoría de los partidos, nada más en los de Puebla y Cruz Azul no he tenido minutos, pero claro que me gustaría estar desde el arranque, son decisiones que toma el cuerpo técnico y las respeto, me gustaría estar adentro siempre, pero si el equipo va bien queda seguir apoyando, seguir entrenando e impulsar a que la competencia interna sea mejor para que los frutos se vean dentro de la cancha", sentenció.

Como local consecutivos habría disputado Santos Laguna después del 12 de abril.

El mediocampista del Santos Diego de Buen durante el entrenamiento de ayer en el TSM. (Jesús Galindo)