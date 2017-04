'El Loco' tiene tumor maligno en la frente

NOTIMEX

Cd. de México.- Luego de varias especulaciones en torno a su salud, el comediante Manuel "El Loco" Valdés confirmó que tiene un tumor maligno en la frente y que será sometido a una cirugía para extirpárselo.

"Mi salud ha sido muy buena durante toda la vida y le doy gracias a Dios, pero hace tiempo me salió una especie de granito aquí (en la frente) y no le hice caso. Incluso, inventé una canción: 'poco a poco, lentamente me fui cayendo y me pegué en la frente'", comentó el actor.

Sin embargo, al observar que no se trataba de un barro o espinilla común, el productor teatral Daniel Gómez Casanova y el actor Ignacio López Tarso, le aconsejaron que acudiera con el dermatólogo, quien le propuso practicarle una biopsia para analizar el tejido.

"Le dije que de una vez. Me puso muchas inyecciones, que sí me dolieron, pero en mi propio juicio me abrió. Me dijo que cerrara los ojos y yo sentía como un gusanito. Me hablaba para distraerme hasta que me sacó el tumorcito, luego me cosió y sentí que me estaba restirando, pues ya se estaba pasando la anestesia", relató a la prensa.

El diagnóstico determinó que se trataba de un tumor maligno y en tono de broma "El Loco" Valdés mencionó que hasta había inventado una canción al respecto: "Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maldito, aquí en la frente, pero yo no me asusto, soy muy valiente".

El productor Daniel Gómez Casanova precisó que "es un tumor maligno. Está encapsulado y se lo van a quitar. No requiere de ser hospitalizado, estará en el consultorio y en dos días se puede quitar el parche".

El comediante se pondrá en manos del oncólogo Javier Kelly García una vez que concluya las funciones que tiene pactadas en algunas ciudades del país, con la obra "Aeroplanos", al lado de López Tarso.

"Me van a quitar todo lo malo, toda la ponzoña, para luego ponerme un injerto. Me quitarán piel de la pierna o de la nalga. Yo le dije que de la nalga no porque iba a estar muy arrugado de este lado y del otro no", explicó sin dejar de vacilar.

Aclaró que el especialista no le especificó que se trate de cáncer, sólo le advirtió que es un tumor maligno, pero hasta el momento no le han hablado de tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

Hoy, Manuel "El Loco" Valdés viajará a Monterrey, Nuevo León, para cumplir con la puesta en escena Aeroplanos. Después, la producción se trasladará a Reynosa, Tamaulipas, y el 13 de abril iniciará temporada en el Teatro Rafael Solana de esta capital.

Debido a que en fecha reciente declaró que atravesaba por problemas financieros y estaba en deuda con la Secretaría de Hacienda, informó que varias personas se han acercado para brindarle su apoyo, pero no cree requerirlo debido a que Gómez Casanova se lo dará, al igual que la empresa Televisa y la ANDA (Asociación Nacional de Actores).

"Mi situación económica es culpa mía, porque nunca guardé un peso, todo lo repartí en casas, coches, qué sé yo. Al final, me quedé sin dinero, pero gracias a Dios trabajo muy a gusto y Daniel nos hace el favor de pagarnos bien, aunque a don Nacho más porque se lo merece y lo vale".

