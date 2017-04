Masacre con armas químicas en Siria

LOS APARATOS ERAN AVIONES DE TIPO SUKHOI 22 Y ATACARON JAN SHIJúN

Al menos 58 personas -entre ellas once menores- murieron y decenas resultaron heridas ayer en un supuesto bombardeo químico en la ciudad de Jan Shijún, en el sur de la provincia septentrional siria de Idleb, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG, que citó fuentes médicas y activistas, apuntó que algunos de los heridos en el ataque perpetrado por aviones no identificados presentaban síntomas de asfixia, vómitos y dificultades para respirar.

El Observatorio no descartó que el número de fallecidos aumente porque hay heridos en estado grave.

La rama de la Defensa Civil Siria en Idleb, integrada por voluntarios que prestan labores de rescate en áreas fuera del control del Gobierno, informó en su página de Facebook de que por el momento los médicos no han podido identificar el tipo de gases con los que se atacó Jan Shijún.

De acuerdo a los datos de los también llamados "cascos blancos", la cifra de víctimas son 50 muertos y 250 heridos, la mayoría menores y mujeres.

La nota destacó que algunos de los heridos presentaban espasmos y echaban espuma por la boca.

El director del opositor Centro de Información de Idleb, Obeida Fadel, acusó a aviones de guerra de las fuerzas gubernamentales sirias de perpetrar el ataque en Jan Shijún.

En declaraciones telefónicas Fadel afirmó que los aparatos eran aviones de tipo Sukhoi 22 y bombardearon barrios residenciales de Jan Shijún con proyectiles que contenían gas sarín. "Poco después del ataque, comenzó a expandirse un olor a gas por la ciudad", añadió.

El activista indicó que Jan Shijún es una ciudad de 75 mil habitantes, muchos de ellos desplazados procedentes de la vecina provincia de Hama, que está bajo el control del Ejército Libre Sirio (ELS). El opositor Consejo Local de Jan Shijún publicó en su página de Facebook fotografías de varios afectados por el ataque, algunos menores de edad, que no se sabe si estaban muertos o heridos, tendidos en el suelo de una calle tras el ataque.

En una de las instantáneas se ve a los equipos de emergencia rociando con agua el cuerpo de un menor.

En los últimos días se han registrado varios supuestos bombardeos con gases en el norte de Siria.

NIEGAN SU IMPLICACIóN

Una fuente militar siria de alto rango negó ayer que las fuerzas gubernamentales o las rusas estén detrás del supuesto ataque químico contra la localidad de Jan Shijún, en el sur de la provincia septentrional de Idleb, como afirma la oposición.

"Esas alegaciones son nulas y sin efecto. Ni los aviones sirios ni los rusos han empleado nunca armas químicas en su lucha contra el terrorismo", dijo la fuente, que pidió el anonimato. La fuente aseguró que las fuerzas sirias y sus aliados "tienen como blanco grupos terroristas, no a civiles", y agregó que su país continuará la lucha contra con terrorismo hasta que logre la victoria.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó ayer de la muerte de al menos 58 personas, entre ellas once menores, por un bombardeo de aviones no identificados en Jan Shijún, bajo control opositor, en Idleb. La rama de la Defensa Civil Siria en Idleb, integrada por voluntarios que prestan labores de rescate en áreas fuera del control del Gobierno, subrayó en su página de Facebook que por el momento los médicos no han podido identificar el tipo de gases con los que se atacó Jan Shijún.

58

MUERTOS

Es el saldo del bombardeo químico en Jan Shijún.

250

HERIDOS

Fueron auxiliados luego del ataque.

Ap

Programa ONU sesión de emergencia

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) anunció ayer una sesión de emergencia a fin de abordar el probable ataque con armas químicas en Siria.

Nikki Haley, representante permanente de EU ante la ONU, anunció en su calidad de presidenta mensual del Consejo de Seguridad que la reunión había sido programada para el miércoles a las 10:00 horas locales. "Todos hemos visto informes del terrible ataque con armas químicas en Siria. Quisiera informar al Consejo que la presidencia tiene la intención de convocar a una reunión, en formato informativo y en una sesión abierta, mañana a las 10 de la mañana para discutir el ataque", dijo Haley.

Denuncian hospitales Una ONG denunció: Una ONG denunció: ⇒ Que los últimos hospitales que están en la zona del ataque están fuera de servicio por bombardeos. ⇒ Por ello no pudieron dar atención a las víctimas.

Brutal. Los equipos de emergencia rociaron con agua los cuerpos de las víctimas del ataque químico.