'Me siento muy afortunada'

Cortesía open

Angelique Boyer ha demostrado que una mujer puede ser bella, talentosa e inteligente.

La actual pareja de Sebastián Rulli aparece en la edición de abril de la revista Open en donde aparte de lucir muy sensual en diversas fotografías ofreció una entrevista en la que da detalles de su vida personal y profesional.

Muy emocionada, Angelique comentó a la publicación que fue gracias a la telenovela que logró dar a conocer su talento.

"He sido muy afortunada por los proyectos en los que me ha tocado estar; el primero en el que estuve al 100 por ciento fue Rebelde, marcó una generación y una etapa de mi vida.

"Después hice Corazón Salvaje seguida por Alma de Hierro con Alejandro Camacho, Blanca Guerra y Rafael Inclán, quienes me enseñaron a respetar el set y posteriormente obtuve el protagónico de Teresa que se convirtió en un personaje emblemático", explicó.

Boyer confesó que antes de dedicarse a la actuación coqueteó con otra actividad que de igual manera la hacía muy feliz.

"Hubo un momento en el que quise ser bailarina de ballet, estuve a punto de entrar a Bellas Artes pero ya llevaba un tiempo en Televisa, así que era momento de abandonar un camino para iniciar otro y era muy rudo; entonces preferí quedarme estudiando actuación y estoy muy feliz de que mis sueños se estén haciendo realidad".

La actriz confesó cuáles han sido los mayores sacrificios para mantenerse vigente en un medio tan competido.

"Hay una frase que me encanta: 'Con los pies en la tierra y los ojos en la luna' confío en que hay que ser soñadores y decretar en grande, aprender a no vivir con expectativas para poder ser felices porque el ego y la envidia son muy feos, además de que no te permiten disfrutar el éxito por estar en constante competencia con los de al lado".

Critican su vestido en boda de Ximena

La actriz Angelique Boyer no está exenta de recibir críticas negativas.

Luego que el actor argentino Sebastián Rulli publicara una imagen junto a su novia en su cuenta de Instagram el pasado domingo, Boyer se convirtió en el blanco de críticas por el atuendo que portó en la boda de la ex Miss Universo, Ximena Navarrete.

"Muy mal, su look no le favorece", "se la ve gorda con ese traje, no le favorecía en lo más mínimo", "eres divina, pero ese vestido no te hace justicia", son algunos de los comentarios que los usuarios de la red social le han dedicado a Boyer al verla vestida así.