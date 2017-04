Desvío de rutas causa caos y enojo

Gran desconcierto y molestia entre los pasajeros causó la medida de Tránsito Municipal de impedir el paso de los autobuses urbanos y suburbanos por el bulevar Revolución, de la calle Enrique C. Treviño (24), hacia el oriente hasta la calzada Francisco Sarabia -más de dos kilómetros-, a consecuencia de las obras del Metrobús.

Desde temprana hora, personas que esperaban el autobús afuera de la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en calle 24 y bulevar Revolución, veían desconcertados que los camiones daban vuelta hacia el norte, antes de llegar a la parada de los autobuses y tuvieron que caminar hacia dicha calle para abordarlos.

De igual manera, decenas de estudiantes y adultos no sabían lo que pasaba, pues los minutos pasaban y su autobús no llegaba, en distintas paradas sobre el citado bulevar, entre la calle 24 y hasta la Francisco Sarabia.

Sobre el oriente de la avenida Juárez, también llamaba la atención de automovilistas, gran cantidad de autobuses de distintas rutas, transitar por esa arteria, algo poco usual, generando mayor tráfico vehicular, al igual que por la avenida Presidente Carranza.

Agentes de Tránsito estaban apostados en el crucero del bulevar Revolución y 24, para desviar a los autobuses hacia la avenida Carranza y otros hasta la Juárez para continuar su camino, lo que generó molestias no sólo a los pasajeros sino a los mismos choferes.

También se pudo observar que había elementos de Tránsito y Vialidad apostados a lo largo de la calle Enrique C. Treviño y por otras arterias, con la finalidad de agilizar el tráfico vehicular que, en "horas pico" se hacía más intenso.

Una pasajera comentó que no sabían el motivo por el cual no había autobuses en el mencionado tramo, pues las autoridades no avisaron con anticipación y eso provocó caos entre la gente.

Varias personas optaron por tomar un taxi hacia su destino, no obstante que ese tipo de transporte les resulta más caro, en tanto que los agentes de Tránsito mencionaron que recibieron la orden ayer temprano por la mañana para regular el tráfico en el oriente.

Se espera que este tipo de inconvenientes se presente todavía por varias semanas o meses, por los trabajos de preparación y repavimentación a lo largo del bulevar Revolución.

Rutas. A la altura del bulevar Revolución y calle Enrique C. Treviño (24), se desviaba el paso de autobuses hacia el oriente.