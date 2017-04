Jerseys vuelven a manos de Tom Brady

Tom Brady recuperó el lunes la camiseta que usó en el último Super Bowl, que había sido robada al final del partido.

Los Patriots de Nueva Inglaterra difundieron un video a través de Twitter en el que se ve al dueño del equipo Robert Kraft en su casa entregando la casaca a Brady.

Kraft bromeó al decir que la casaca había hecho "un viaje internacional".

La camiseta desapareció de los vestuarios después de que Brady ganase su quinto Super Bowl el 5 de febrero a costa de los Falcons de Atlanta.

Las autoridades mexicanas la encontraron al revisar la casa del ejecutivo de medios de prensa mexicano Martín Mauricio Ortega. También recuperaron la camiseta que usó Brady en el Super Bowl del 2015.

Ortega no ha sido acusado de nada por ahora. La policía de Houston y el FBI dicen que siguen investigando el episodio.

Brady parecía feliz al recibir la camiseta.

"Esto está bueno. Es maravilloso", expresó.

They're back! Robert Kraft presents Tom Brady with the jerseys he wore in Super Bowl XLIX and Super Bowl LI. pic.twitter.com/0AsuqS1j3Z