'El objetivo es alcanzable'

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- El director técnico de los Guerreros del Santos Laguna, José Manuel de la Torre, destacó la importancia de la victoria conseguida anoche ante Querétaro, ya que su valía iba más allá de 3 simples puntos.

"Chepo" de la Torre y sus muchachos dejaron atrás una racha de 6 partidos sin conseguir victoria, lo que además les sirvió para meterse una vez más a la zona de clasificación a liguilla.

"El equipo jugó bien, sabíamos que era un partido muy importante, independientemente de esa racha era ganar en casa para meternos a zona de clasificación y agregarle a todos los intereses que tenemos en el torneo, entonces es buena la victoria aquí en casa", destacó.

El estratega albiverde sabe que la Liga MX se mantiene muy volátil, por lo que los Guerreros no pueden aflojar el paso durante su estancia de tres juegos consecutivos en casa.

"Este torneo está muy disputado en todos los niveles, también ves hacia abajo y observas que están muy cerca los que pelean en esa parte de la tabla, los que están arriba no están tan lejos, entonces un solo descuido y cualquiera le gana a cualquiera, no puedes aflojar en el torneo, se nos habían escapado algunos partidos, sumábamos, pero no en la forma que queríamos, entonces en este partido era muy importante para el grupo, para la afición y para todos en Santos", señaló.

De la Torre destacó que su equipo mantuvo la concentración hasta el último momento, evitando un doloroso empate, como ha sucedido en otras ocasiones.

"Al final ellos tuvieron la última jugada, en la que mandaron el centro, fueron pocas las acciones en las cuales tuvimos peligro en nuestra portería, en cambio nosotros sí generamos un par de jugadas en las que pudimos haber ampliado esa ventaja y haber terminado más tranquilos, pero es parte de la presión que puso Querétaro porque ellos hicieron un buen partido", analizó.

El objetivo de 30 puntos que se establecieron los Guerreros antes del primer partido no se ha olvidado para su entrenador, quien asegura que lucharán por conseguirlo.

"Dentro de las matemáticas está todavía alcanzable, es un reto que nos pusimos desde el inicio del torneo, indiscutiblemente que lo principal es la calificación porque es donde te debes colocar para aspirar a algo más, en eso estamos claros, entre otros objetivos que tenemos desde el principio de temporada, es algo por lo que vamos a pelear hasta el final", sentenció.

José Manuel de la Torre vive cada partido con intensidad desde la zona técnica. (Fotografía de Ramón Sotomayor)