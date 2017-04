TORREÓN, COAH.-

Termina competencia de robótica en Torreón

"¡Nos vamos al mundial!, ¡Nos vamos al mundial!". Ayer, el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Tec de Monterrey, campus Laguna vibró durante el último día de la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que por primera ocasión se realizó en Torreón y en donde 35 equipos de estudiantes de 8 estados del país, se jugaron su pase al mundial.

El último día de la eliminatoria, se vivió entre gritos de euforia, llanto, presión y adrenalina por parte de los participantes y del público que abarrotó las gradas desde las 8:30 de la mañana.

Durante las primeras horas, los equipos estudiantiles sacaron sus mejores estrategias en los 65 matches (partidos) que se disputaron en el terreno de juego.

Para las doce del día, se formaron ocho alianzas, (azules y rojas, cada una con tres equipos). Ahí, once contingentes ya habían quedado eliminados. A partir de la una de la tarde, comenzaron las corridas finales y con ellas, los nervios, la presión y la angustia, se reflejaron en los padres de familia y en las porras que acompañaron a los equipos.

Fue minutos antes de las 4 de la tarde, que llegó la gran final. Las porras crecían y algunos de los integrantes de los equipos se persignaban, otros bailaban y pedían más apoyo de la tribuna.

Finalmente, fue la alianza roja conformada por tres equipos de estudiantes de los Institutos Tecnológicos de Monterrey campus Laguna, San Luis Potosí y Toluca la que conquistó el campeonato, logrando su pase directo al mundial de robótica FIRST, a celebrarse en Houston, Texas, en Estados Unidos del 19 al 22 de abril de este año.

Durante la ceremonia de clausura, se otorgaron más de 20 premios a los concursantes; algunos de ellos, le dieron la oportunidad a otros tres equipos de ir a la justa internacional.

Destacó el Colegio Cervantes de Torreón que obtuvo el "Chairman´s Award", el reconocimiento más prestigioso de FIRST. Las otras dos agrupaciones que consiguieron su boleto, fueron el Conalep de Torreón y el Cbtis 159 de Gómez Palacio.

Gracias a otros regionales, celebrados en marzo de este año, también viajan el Colegio Americano de Torreón y el Centro de Estudios Tecnológicos de La Laguna del Rey (Cetlar).

La competencia en esta región fue impulsada por Industrias Peñoles a través de FIRST México con el fin de inspirar a los jóvenes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Ganadores

Premiación.

-Imagery Award y Safety Award fue para el equipo 5959 de Tampico, Tamaulipas.

-Team Spirit Award, equipo 6444, de la Prepa Tec Chihuahua.

-Creativity Award, equipo 4735, Universidad Tec Milenio, campus Laguna.

-Entrepreneurship Award, equipo 4635, de Monterrey, Nuevo León.

-Rookie Inspiration Award, equipo 6407, Universidad Tec Milenio, Chihuahua.

-Quality Award, equipo 5312, de la Escuela Carlos Pereyra de Torreón.

-Gracious Professionalism Award, equipo 4401, Cetlar de Laguna del Rey.

-Industrial Design Award, equipo 3478, del Tec de Monterrey, campus San Luis Potosí.

-Judges Award, equipo 5705, Conalep Torreón.

-Innovation in Control Award, equipo 6170, equipo Vitronik, de San Luis Potosí.

- Excellence in Engineering Award, equipo 2283, de la Ciudad de México.

-Highest Rookie Seed Award, equipo 6647, de Monterrey, Nuevo León.

-Finalist Award. Para la alianza azul, subcampeón. Equipos 5705 del Conalep Torreón, 6666 de Nuevo León y 4355 del Cbtis 159 de Gómez Palacio.

-Winner Award, alianza roja, campeones. Equipos 3478, 4403 y 3158, de ITESM San Luis, Laguna y Toluca, respectivamente.

-Rookie All Star Award, equipo 6666 de Nuevo León.

- Engineering Inspiration Award, equipo 6652 de Nuevo León.

-First Dean´s List Finalist Award, fue para Ernesto Rodríguez del equipo 4635 y Montserrath Rodríguez, del equipo 5705.

-Chairman´s Award, equipo 4400, del Colegio Cervantes de Torreón.

-Los Wild Card, se los llevaron el Conalep Torreón y el Cbtis 159 de Gómez Palacio.

Destacan. El Colegio Cervantes de Torreón, ganó el 'Chairman´s Award', el reconocimiento más prestigioso que otorga FIRST. Con este premio, los estudiantes ganaron su pase al mundial. (RAMÓN SOTOMAYOR)

Compiten. En un juego reñido y lleno de euforia, los equipos participantes mostraron sus habilidades durante la eliminatoria. (RAMÓN SOTOMAYOR)