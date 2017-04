Al mundial, cuatro equipos laguneros

EL SIGLO DE TORREÓN

La alianza roja conformada por tres equipos de estudiantes de los institutos Tecnológicos de Monterrey campus Laguna, San Luis Potosí y Toluca, conquistó el campeonato en la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Regional, que por primera vez se organizó en Torreón con la participación de 1,500 estudiantes de 8 estados.

Tras una eliminatoria reñida y luego de alcanzar el mayor puntaje en la gran final, estos contingentes avanzaron directo al mundial de Houston, Texas, del 19 al 22 de abril de este año. Durante la ceremonia de clausura, se otorgaron más de 20 premios a los concursantes; algunos de ellos les dieron la oportunidad a otros tres equipos de ir a la justa internacional.

Destacó el Colegio Cervantes de Torreón que obtuvo el "Chairman's Award", el más prestigioso de FIRST que honra al equipo que mejor representa un modelo para otros equipos de emular e incorporar los objetivos y la misión de la competencia. Las otras dos agrupaciones que consiguieron su boleto fueron el Conalep de Torreón y el Cbtis 159 de Gómez Palacio que ya en enero de este año había amarrado su pase, pero en otra categoría.

Gracias a los regionales celebrados en Houston, Texas (del 15 al 18 de marzo de 2017), en Toluca, Estado de México (del 2 al 4 de marzo) y en Torreón (del 29 de marzo al 1 de abril), los laguneros han alcanzado en total, siete boletos al mundial. Por haber triunfado en otros regionales, también viajan el Colegio Americano de Torreón y el Centro de Estudios Tecnológicos de La Laguna del Rey (Cetlar). En general, todos los equipos ganadores de FIRST Laguna participarán en la categoría FIRST Robotics Competition (FRC) que alberga a jóvenes de 14 a 18 años de edad.

La competencia en esta región fue impulsada por Peñoles a través de FIRST México.