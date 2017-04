The Killers prende en Pal' Norte 2017

MONTERREY, NL.- La primera edición del Festival Pal' Norte cerró con 170 mil almas coreando a The Killers. Para el gusto y sorpresa de los asistentes, Ronnie, el baterista de la banda, lució una playera de Los Rayados, equipo de fútbol de Monterrey.

La banda de rock estadounidense ya había sido noticia previo a su participación, pues su vocalista Brandon Flowers fue sorprendido por sus seguidores comiendo tacos.

El viernes por la noche el clima cedió y ellos aparecieron en el escenario principal llenos de energía. Hubo quien en redes sociales se lamentó de no estar ahí. Antes de este encuentro, The Killers también hizo parada en la Ciudad de México como parte del Corona Capital y seguro de que muchos que estuvieron en aquel festival disfrutaban, otra vez, de las canciones que han marcado a la agrupación y por supuesto, a su público.

Mr. Brightside o All These Things That I've Done retumbaron en el Parque Fundidora, hubo un momento en el que el espacio se llenó de papeles brillantes y la voz de los asistentes era una que se dejaba escuchar por todos lados.

El primer día de actividades contó con un gran cartel. Esta tarde reunió a grandes exponentes de la música como The a Killers y poco antes, The Offspring y Placebo, quienes hicieron lo propio con la audiencia durante sus participaciones que no dejaron absolutamente nada que desear.

Uno de los invitados sorpresa del encuentro musical fue Nigga, quién desató algunos comentarios negativos entre la gente cuando apareció cantando Te quiero.

"¿De qué año es esa canción?" Preguntó alguien entre el público.

La que puso a bailar desde que apareció en el escenario fue M.I.A., con Paper Planes.

Hasta el cierre del encuentro musical, el público acompañó a Fito Páez, Jarabe de Palo, The Offspring, El Gran Silencio, Los amigos invisibles, Placebo, entre otros, con energía y cantó, muchos recostados en el pasto y otros más bailando.