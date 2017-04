Exigen modificar el Paseo Morelos

TORREÓN, COAH.-

Jesús de la Garza, presidente del Consejo del Paseo Morelos en Torreón, afirmó que es "urgente" realizar una modificación en el proyecto operativo del Paseo Morelos, pues una gran parte de los negocios registran afectaciones.

"Es el tema de las vueltas a la izquierda, los semáforos y el bloqueo del paso en ciertos puntos, a muchos nos perjudica porque los visitantes prefieren omitir esas partes... tienen que rodear varias cuadras y al final se van a otro lado, realmente no hubo una reactivación del comercio en general".

El concepto "semipeatonal" de la vilidad llevó a las autoridades a establecer ajustes en los tiempos de los 16 cruceros semaforizados, además de impedir que se dieran vueltas a la izquierda, acciones que pretendían fomentar la visita de los ciudadanos de "a pie" en todo el sector.

No obstante, el empresario dijo que los beneficios del Paseo Morelos se han visto únicamente en el tramo de la Plaza Mayor a la Alameda, pues los bares acaparan la actividad económica.

Asegura que otros giros como consultorios médicos, notarías, tiendas de regalos y hasta librerías, simplemente no han obtenido los beneficios que se les prometieron de parte de la autoridad.

Se refirió también a la falta de sombras y vegetación en toda la rúa, lo que provoca que los clientes sólo acudan al caer la noche, precisamente en restaurantes y antros.

"Los demás negocios están cerrados en la mañana y la tarde, me parece que se está gestando un fracaso y queremos evitar que eso suceda... Estos comentarios ya se los planteamos al alcalde Morán y al secretario del Ayuntamiento, pero vemos que no han hecho nada, realmente no les importan otros negocios que no sean bares".

Jesús de la Garza dijo que hace dos meses las autoridades les prometieron una revisión del caso, pero es fecha en la que ni siquiera se ha tenido algún acercamiento, "aunque sea por consideración".

El empresario estimó que los negocios de la Plaza Mayor a la Plaza de Armas registran afectaciones, al menos en siete de cada diez casos. En otros lugares aún se encuentran en renta o venta los locales, algunos en evidente estado de abandono.

"Creo que el proyecto de espacios peatonales es buena idea, ha funcionado en todo el mundo, pero creo que Torreón es el primer lugar en donde no funcionó bien... los resultados se pueden ver a medias desgraciadamente", lamentó de la Garza.

