Viven crisis de desapariciones

El puerto de Veracruz es la ciudad que más desaparecidos reporta, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del estado.

Durante el sexenio de Javier Duarte, el puerto veracruzano registró 463 personas no localizadas, 361 hombres y 102 mujeres.

Le siguió la capital del estado, Xalapa, con 332 personas desaparecidas, de las cuales 208 son hombres y 124 mujeres.

Durante la gestión del ex mandatario, actualmente prófugo, fueron registradas un total de 5 mil 852 denuncias "el probable delito de desaparición por particulares", de acuerdo con datos de la Fiscalía proporcionados vía Transparencia el 20 de febrero.

El órgano indicó que han sido localizadas 3 mil 501 personas que fueron reportadas como desaparecidas, no obstante, no detalla si con vida o si se encontraban plagiadas al momento de su hallazgo.

"Es una cifra mínima, si acaso una cuarta parte de una cifra real, o menos, si tenemos una cifra así, oficial, estamos hablando de un problema gigantesco, la gente no denuncia y los ministerios públicos no lo reportan a la Fiscalía, hay zonas de Veracruz en donde la gente no tiene cerca o no tiene recursos para interponer la denuncia, es un problema mayúsculo el tema sólo de la denuncia", lamentó Lucía Díaz, de el Colectivo El Solecito en Veracruz.

"Y lo más grave es que el problema sigue en el actual Gobierno (de Miguel Ángel Yunes), sigue con las mismas cifras, tenemos a los tres marinos desaparecidos y los tres de Oaxaca, y esos son los casos emblemáticos, los protocolos no se siguen cumpliendo, sigue todo igual y también con persisten los vacíos de información", acusó Díaz.

Sólo en Colinas de Santa Fe en el municipio de Veracruz la Fiscalía informó que han exhumado 252 cráneos en las fosas clandestinas que el Colectivo Solecito ha trabajado desde agosto pasado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En la comunidad de El Arbolillo, a unos 10 kilómetros del centro del municipio de Alvarado, se han exhumado 47 cráneos y diversos restos humanos.

Para el experto en genética forense, Manuel Rey Barrera, director científico de ADN México, las desapariciones derivan en un gran problema, pues tras el modus operandi de los grupos delictivos de degradar y destruir las evidencias, no existen los suficientes laboratorios genéticos para identificar a los cuerpos.

"Nosotros hemos participado en la búsqueda de restos en fosas de Coahuila y los más grandes que hemos encontrado son los del tamaño de una uña, en el caso de Veracruz se han encontrado cráneos lo que existe una posibilidad más alta de encontrar un perfil, sin embargo, los índices de delincuencia son altísimos y los laboratorios forenses son pocos.

"Yo no dudo de la calidad humana y profesional de los peritos de Veracruz, pero no tienen reactivos, ahí ya no cabe nada más, hay una bola tan grande que no es cuestión de un laboratorio ni de dos ni de tres ni de diez, hacen falta recursos, es el principal problema que nos estamos enfrentando", lamentó el especialista.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que las indagatorias en la mayoría de casos de personas desaparecidas está involucrado el crimen organizado y que en algunos casos, como los cinco jóvenes plagiados en enero de 2016 en Tierra Blanca, existió la complicidad de las propias autoridades.

Twitter

Falla. Durante la gestión de Javier Duarte fueron registradas un total de 5 mil 852 desapariciones.