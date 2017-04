Es grave que Josefina Vázquez Mota reciba dinero del gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

En reunión del Consejo Nacional en la Ciudad de México, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como grave el que la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, haya recibido dinero del gobierno federal.

En entrevista, después de concluir la reunión, el tabasqueño dijo que no se difundió mucho lo del "lavado" de dinero de los familiares de Vázquez Mota, tal como lo dio a conocer EL UNIVERSAL en su edición del 27 de marzo.

Sin embargo, aseguró que lo más grave es que Josefina Vázquez Mota, después de la elección presidencial de 2012, “se entendió con (Enrique) Peña Nieto y recibió dinero con autorización de Peña, Luis Videgaray y José Antonio Meade”.

Dijo que la disputa de la candidata de Morena al Edomex, Delfina Gómez, es contra Alfredo Del Mazo (PRI) y Vázquez Mota (PAN), “porque Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, para hacer un acuerdo y se les descubrió, no habían dicho nada, pero un periódico lo dio a conocer”.

Puntualizó que el presidente del PAN tuvo que salir a decir que era verdad dicha reunión y en el acuerdo que tomaron Peña y Anaya es que iban a ir juntos en el Estado de México con dos candidatos: Del Mazo y Josefina, por esto no están haciendo la investigación a Vázquez Mota por recibir mil millones de pesos para su fundación con autorización de Peña Nieto.

En otro tema, criticó que en el PRI no haya un acuerdo todavía para proyectar a un aspirante presidencial y dijo que eso los pone muy nerviosos.

“Pero todavía no tienen un acuerdo, por más que están proyectando a (Aurelio) Nuño, (Luis) Videgaray, (José Antonio) Meade, ahora (José) Narro, pero no hay acuerdo, porque no crecen, el presidente del PAN no crece, la señora de Calderón no crece”, señaló.

López Obrador expuso que el problema de Margarita Zavala es su esposo, Felipe Calderón, “porque es mal visto”, y le recomendó que no debería contar con el apoyo del ex presidente para “ver si así levanta”, pero como se le vincula a Calderón, “le ponen tache”.

Abundó que se arrecia toda la campaña de ataques a Morena porque va levantando en las encuestas. “Todos se quieren subir al ring para enfrentarnos, Aurelio Nuño ahí sigue, ya lleva dos años retando y últimamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”.

Comentó que el problema que Morena enfrenta es la compra “descarada” de votos y lamentó que los partidos políticos tiren el presupuesto público, que es dinero de todos, para favorecer el PRI y el PAN en las elecciones locales.

En el Consejo Nacional, López Obrador dio a conocer que Morena lleva un 85% de avance en el trabajo de organización, toda vez que se integraron 55 mil comités con ocho miembros cada comité, de las 68 mil secciones existentes. La meta es reunir a 66 mil antes de las elecciones de 2018.

Al participar en el en el Consejo Nacional de Morena, donde se evaluó el trabajo de organización a nivel nacional, manifestó que “nunca en la historia del país un partido había logrado una estructura organizativa de esas dimensiones”.



