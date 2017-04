Como lo habían pronosticado nuestros subagentes, la guerra de encuestas ha recobrado fuerza de cara al arranque de las campañas electorales para renovar la gubernatura. Tirios y troyanos se han dado a la tarea de difundir por todas las redes sociales posibles los sondeos que favorecen, o ellos creen que son más cómodos, para sus respectivos candidatos. En el caso de los partidarios del panista Guillermo Anaya, han puesto en circulación una encuesta en particular que resulta interesante y que, según dicen, fue encargada por Los Pinos. Dicho ejercicio de medición arroja que don Memo va a arrancar las campañas con una muy ligera ventaja, menos de un punto porcentual, sobre el priista Miguel Riquelme, o sea en empate técnico, aunque los blanquiazules no lo manejan así, claro está.

Por su parte, los partidarios de don Miguel muestran, entre otras, una que indica que el alcalde con licencia de Torreón está arriba por casi nueve puntos, y dicen que tiene "otras" que lo ponen con mayor ventaja. Pero la que más revuelo causó fue la encuesta que publicó un medio de la Capirucha del Esmog en el que se observa que, en comparación con el ejercicio de hace un mes, don Miguel baja, con lo que don Memo está a escasos dos puntos de alcanzar a su contrincante, situación que, para efectos prácticos es un empate técnico. Pero no fue este el dato que más revuelo causó. En la pregunta de si considera que las cosas en Coahuila deben cambiar definitivamente, un 95 por ciento respondió que sí. Los observadores más agudos de la cosa pública creen que este dato puede ser un indicador de que la elección del 4 de junio va que vuela para convertirse en un referéndum entre lo que hay u otra cosa.

Dicen las malas lenguas que más que a Anaya, los priistas le temen al Corcel Negro, Javier Guerrero García, quien cabalga como independiente en pos de la Silla Máxima del Palacio Rosa. Y es que, según nuestros subagentes disfrazados de repartidores de volantes propagandísticos, en el partido tricolor están nerviosos porque cada vez es más evidente que a quien le puede restar más votos don Javier es a don Miguel. Dicen que no son pocas las personas de la estructura partidista e, incluso, de gobiernos municipales y estatal, que en algún momento manifestó su apoyo para que Guerrero fue el ungido del PRI, y que ahora se han tenido que reprimir para no perder el puesto. Según se comenta en algunas oficinas y colonias, el nombre del Corcel Negro está vetado al grado de que es casi un sacrilegio decirlo. Además de esta medida, cuentan que las baterías priistas se están cargando para arrojar contra el sampetrino verdadera artillería pesada marcada con una leyenda: "traidor". Dicen que entre las bases del PRI esta será una de las críticas que más se le harán al aspirante independiente con la intención de esparcir y afianzar el mensaje de que cualquier otro que le siga va a caer en la misma categoría. Y es que, según dicen, don Javier también se ha convertido en una especie de símbolo y esperanza para algunos priistas que han sido relegados durante todo el moreirato, aunque de acuerdo con los sondeos que hasta ahora se conocen, no tiene posibilidad alguna de ganar. Pero sí de mermar la canasta tricolor, y parece que esa es la apuesta blanquiazul. Habrá que ver.

Cuentan los subagentes que en las colonias de Torreón ha comenzado ya la "rebatinga" de apoyos y promesas por parte de los partidos con mayores posibilidades de triunfo. Tanto el PRI como el PAN han activado sus redes para distribuir las ayudas clientelares típicas de estas épocas. Pero comentan que en el caso de los panistas, por ahora han sido sólo promesas, ya que al no ser gobierno en ninguno de los tres niveles, los recursos tienen que ser obtenidos de otros lados, por ejemplo de las entidades que gobierna el PAN. En el caso de los priistas, esta semana se activó la entrega de prácticamente todos los artículos de los programas de desarrollo social como despensas, tinacos, pinturas, impermeabilizantes y demás. Como suele pasar en todas las entidades con proceso electoral, esos bienes sólo son entregados a sus destinatarios si éstos sueltan la copia de su credencial de elector. No obstante en esta ocasión los mecanismos de control son algo más pesados ya que, dicen, les están tomando fotos constantemente para que no se les ocurra correr a los brazos del equipo contrario aunque les prometa el cielo y las estrellas, cosa que ha generado temor entre algunos incautos. Pero a propósito de los apoyos, en mala hora para el PRI llegó la Fepade a catear y asegurar la bodega municipal en la que se encontraban los miles de apoyos del Fonden para los afectados por las lluvias que no fueron entregados cuando debieron hacerlo. La medida, aplicada por agentes llegados directamente desde la Capirucha del Esmog, fue como un balde de agua fría para los priistas torreonenses, sobre todo por el discurso del fiscal Santiago Nieto, quien parece dar como un hecho que hubo gato encerrado en el manejo de todos esos apoyos y que probablemente iban a ser distribuidos durante las campañas. La reacción de los tricolores, quienes calificaron como "exagerado activismo" el proceder de Nieto, no dejan de causar extrañeza toda vez que se trata de un funcionario que depende de la PGR que, a su vez, está controlada por el gobierno federal priista. ¿Fuego amigo?

En donde la grilla sigue dura, aunque no hay elecciones este año, es en Durango. Dicen los subagentes disfrazados de alacranes que a la renuncia de Juan Quiñones como director de la Comisión de Agua del Estado podrían seguir otras más de algunos secretarios y sobre todo de subsecretarios o delegados en la Región Lagunera, en donde cada vez es más fuerte el reclamo de que nomás no se ve que haya cambio para bien, principalmente en la Vicefiscalía que continúa en picada en eso de la atención al denunciante y el flujo de información. Ayer, el gobernador José Aispuro Torres dijo que nadie se debe espantar por dichas renuncias, pues consideró que se trata de un proceso que se da en los gobiernos como parte de una dinámica normal en el transcurso de las administraciones, por lo que no descartó que habrá casos de quienes salgan por voluntad propia y otros a pedido suyo. Dicen que es de sabios rectificar, lo que ahora se espera es que tras la salida de Quiñones se haga una buena designación en dicha área, cuya relevancia técnica y operativa evidentemente le quedó grande a quien, dicen, únicamente llegó con la intención de atender sus compromisos políticos y tratar de operar desde ahí.

Donde pareciera que se están tomando las cosas con demasiada calma es en las renovaciones de los dos principales partidos políticos de Durango, pues tanto en el PAN como en el PRI no ha salido humo blanco desde hace ya varios meses. Por un lado, las pasiones en el partido blanquiazul están desbordadas por parte del asesor del gobierno estatal Rodolfo "El Negro" Elizondo Torres, quien al punto de la desesperación y en defensa de su gallito Rómulo Campuzano hizo pública su exigencia al líder nacional del partido, Ricardo "el Joven Maravilla" Anaya, para que emita ya una convocatoria para la elección interna. Con ello, "El Negro" evidenció que le gusta llevar la contraria a su jefe, el gober Aispuro, quien insiste en la necesidad de que haya un candidato de unidad para evitar la confrontación que se daría con un proceso interno. A su vez, quien le atiza más duro al fuego es el mismísimo alcalde de Durango, José Ramón Enríquez, quien en su empeño por quedar bien con los panistas en su afán de convertirse en el próximo senador, está apadrinando a Lorenzo Martínez, quien también quiere ser dirigente del partido. En el PRI, mientras tanto, los de la capital de los alacranes continúan con sus golpeteos con los liderazgos de La Laguna y las divisiones continúan cada vez más profundas, sobre todo por quienes ya sintieron los efectos de vivir fuera del presupuesto. Hay quienes aseguran que para evitar pleitos, Anavel Fernández será la ungida para continuar al frente del tricolor por tiempo indefinido.