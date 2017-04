Steve Aoki, con la mirada fija en el futuro

TORREÓN, COAH.-

El DJ Steve Aoki habla en exclusiva sobre su visión como creativo

TORREÓN, COAH







Un DJ reconocido mundialmente pero con los "pies en la tierra" como coloquialmente se diría, nos recibió en exclusiva en lo que fue su segunda visita a la ciudad de Torreón.

El productor de 39 años de edad y fundador de Dim Mak Records comenzó su tour por el país el pasado 29 de marzo en el marco del World Dance Music Radio Awards, celebrado en el Estadio Azteca.

"El Estadio Azteca, 70 mil personas, es increíble tocar para tantas personas y estaban muchos de mis amigos como Martin Garrix, David Guetta, Cedric, Hardwell, Nervo, todos son buenos amigos", comentó Aoki al inicio de la entrevista.

Fue en el 2013 cuando uno de los grandes representantes de la música electrónica trajo su beat, su fiesta y sus pasteles por primera vez al Coliseo Centenario. Ahora, cuatro años más tarde, nos habla de su versátil carrera y cómo ha logrado llegar hasta su posición actual.

Aquí la charla:

Casi somos disco de Platino, estamos solo a 4 mil descargas, estamos muy cerca, rozando el Platino y no podemos esperar más.

Trabajo con muchos artistas, de muchos géneros, no importa. Realmente no tengo barreras en cuanto a con cuál género quiero trabajar, lo hago con cualquiera con él que piense que podemos traer algo realmente único, algo diferente.

Entonces con Louis fue muy divertido porque realmente no sabía que esperar y estoy seguro que él tampoco sabía, así que llegamos al estudio con una perspectiva de "borrón y cuenta nueva", de sabes qué vamos a hacer música juntos, vamos a tratar algo diferente y salieron diferentes ideas. La idea que termino en Just Hold On realmente es la que nos llevó al top y la que llevamos o infiltramos en Los Ángeles.

Pero lo mejor de todo fue que nosotros la lanzamos sin decirle a nadie, sin previo aviso. Lo hicimos en un show en vivo y la reacción inmediata fue de "oh mierda", así que pienso que ese fue el mejor abordaje, totalmente inesperado.

Cada canción es una historia diferente. En algunas ocasiones me siento con el artista o compositor, escribimos la letra, la melodía, el top line, tomo eso y lo llevo al estudio, ahí es donde empiezo a escribir la música. Así que algunas veces trabajo con el compositor, ellos me entregan una gran letra que yo uso como base para la construcción de la canción y luego traigo al cantante para que el también haga sus aportaciones. Ellos la cambian un poco y yo también hago lo mismo con la música para ajustarme con ellos.

Es como un constante intercambio que toma tiempo, es muy fluido el estar dándole forma a la canción. Por ejemplo, Just Hold On en las últimas tres semanas cambiamos el ritmo dramáticamente, cambiamos mucho de los mayores elementos de la canción.

Así suele pasar, justamente afinando mi nuevo álbum, que saldrá muy pronto, estaba cambiando todas mis canciones; pequeños detalles de ellas en los últimos tres días. La parte difícil es dejar ir.

Estoy muy orgulloso de hacer este remix porque es mi película de animé favorita de toda la vida. La vi como adolescente y crecí con estos conceptos, gesto en mi la idea de la inteligencia artificial, cyborgs, todo esto que es muy emocionante para mi. Inclusive ahora Neon Future surgió de esta relación entre la tecnología y la humanidad. Tiene mucho sentido para mi el reunirnos y que me permitan hacer este remix.

Mi proceso para hacer este remix fue muy diferente a lo que usualmente hago, vi el tráiler probablemente unas mil veces, y me asegure que fuera acompañando y puntualizando el tráiler. Así que este remix fue hecho enteramente para la nueva película.

Estamos trabajando ahorita en la colección de primavera-verano, nuestra cuarta colección y la primera en América. Tomo un largo tiempo de organizar todo y traerlo a América, he estado haciendo la línea en Japón durante 3 años y de hecho esta es una pieza de la colección de primavera.

Es divertido y algo diferente para mi, un equipo completamente nuevo y requiere mucho tiempo y atención. Tienes que estar pensando todo el tiempo, ahorita ya estamos trabajando en la colección de primavera-verano 2018, tienes que pensar un año adelante, y cuestionarte ¿Esto que vas a mostrar va a ser pensado en el futuro? Tu no quieres presentar algo que te inspiró que tiene elementos de una tendencia de 2017, tienes que pensar más allá de la tendencia.

Es genial ponerte en esa posición en la que tienes que retarte a ti mismo para pensar en el futuro, y con suerte "das en el clavo" de las próximas tendencias.

Sí fue bastante difícil, el mercado americano es para mi el más importante para incursionar, porque soy americano, vivo en Los Ángeles. Y me tomó un tiempo traerla a los Estados Unidos, no quería solo venir y acelerar todo porque solo se tiene una oportunidad. Necesitas dejar todo en esa oportunidad y la razón de eso es porque cuesta mucho dinero que está saliendo de mis bolsillos; así que solo se tienen algunos intentos de lanzar algo que va a conectar con la gente de aquí, la que va a comprar las camisetas, los sweaters, los pantalones y todas las prendas.

Es un negocio difícil pero estoy muy inspirado.

Lo que dije en ese tiempo es mucho más cierto ahora. Por la forma en que la tecnología ha ayudado a los músicos y productores en el mundo, les ha permitido tener más acceso y libertad de movimiento, les ha permitido ser más creativos.

No necesitas tener mucho dinero o abrir tantas puertas, si vas y produces música y la pones en SoundCloud no necesitas más.

Se está convirtiendo más en esa costumbre y está permitiendo que haya más música y mejores productores, que realmente demuestren su talento y su ángulo creativo.

Inclusive para mí, yo también estoy buscando a la población joven, la nueva sangre que está creando las nuevas ideas y esos son los artistas que van moldear el futuro. Solo se les tiene que buscar, es la parte difícil.

Usen sus herramientas, ya tienen el acceso, si no tienen computadora trabajen con sus amigos. SoundCloud es gratis, tienes que construir una comunidad, pensar de forma global y empezar local.

Ese es el mismo concepto que me enseñaron cuando era niño y es lo mismo que pienso ahora. Tienes que pensar como tu música y creatividad puede conectarse con la gente alrededor del mundo, pero tienes que empezar de forma local.

Tengo un remix especial que hice para mi tour por México, lo voy a tocar y tengo curiosidad de como van a reaccionar.

¡Dame 10 habaneros!

Yo traía el chile habanero, pero desgraciadamente ya era el momento de terminar la charla y subir al escenario.

A nuestra salida esperaban sus fans, que por medio de dinámicas ganaron una convivencia.

Chicos y grandes se dieron cita en el recinto y al ritmo de las luces disfrutaron de un variado set.

La euforia inundo el Coliseo en varias ocasiones, una de ellas fue cuando Steve invitó al escenario a algunos de los asistentes. Fueron alrededor de siete jóvenes los afortunados en compartir unos momentos junto a él en las tornamesas.

Aoki reconoció que el público mexicano era la audiencia más alocada y que sin duda pronto volverá para hacerlos a todos vibrar con sus mezclas.