'El Bronco' a comparecer con Edgar Veytia por amistad

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, negó haber recibido financiamiento del ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, y aseguró estar dispuesto a comparecer a la hora que quieran y en donde quieran, luego que los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso local, Maro Antonio González, y Arturo Salinas, pidieron a la PGR investigar los vínculos entre el ex fiscal y el mandatario de Nuevo León, y en particular con el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Arturo Cruz Morales, quien presuntamente fue recomendado al "Bronco", por el ahora preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Expresó el mandatario estatal que “los diputados dicen cualquier cosa” al negar que Veytia lo haya financiado. Reiteró su amistad con el ex fiscal, pero dijo que también es amigo del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera “y los diputados no dicen eso”.

“Uno tiene amigos, yo no niego nunca a mis amigos, no soy responsable de las acciones de nadie y siempre he dado la cara a las cosas así, a la hora que quieran cuando quieran en donde sea y con quien sea, yo acudiré para dar las razones de mi amistad” dijo El Bronco.

Cuando regularmente se refiere a la prensa en forma despectiva, esta ocasión dijo a los reporteros, “hicimos nuestra campaña, ustedes son testigos, vieron lo que gastamos, fuimos revisados y fiscalizados por el INE, por la Comisión Estatal Electoral, y dimos a conocer todos los que nos apoyaron en la campaña, y no es el señor (el ex fiscal) es decir no existe”.

Cuestionado respecto a la versión del periodista Ramón Alberto Garza, de que fue el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien lo presentó con su homólogo de Nayarit, Roberto Sandoval, para que éste lo apoyara económicamente, a fin de que como candidato independiente le restara votos al aspirante del PAN, y así ganara la priísta Ivonne Alvarez, respondió El Bronco que “este amigo de (Código) Magenta es un hombre amargado, si yo platicara lo que él vino a ofrecerme… pero no le voy a responder porque yo no soy así.

Señaló, si hay una sospecha en su contra, pues que la prueben “de mi se ha sospechado de muchas cosas, y siempre les he probado que soy un hombre que trabaja de frente y con la sociedad, tengo amigos y enemigos, simpatizantes y gente que no me quiere, finalmente es mi chamba como gobernador cuando alguien pruebe, me cite a la autoridad iré con mucho gusto y responderé”.

Igualmente negó que el ex fiscal haya sido su asesor, “es mi amigo y seguirá siendo, nunca lo voy a negar, es una recomendación del Papa, nunca juzgues a nadie, yo no soy juez, menos a un amigo”·

Sin embargo, dijo, “yo no meto las manos a la lumbre por nadie, pero no niego a un amigo aun estando en desgracia, sea como sea la amistad está sobre cualquier cosa, obviamente no me involucro en las acciones que tenga alguien, yo no soy responsable, tampoco haré nada de lo que luego nos avergüence”.

Negó también que el ex fiscal le haya regalado su caballo Tornado, y respondió al diputado Marco Antonio Valdez, “yo produzco caballos desde hace 33 años, así como él produce pollos que además no son suyos, son de su suegro (de la cadena El Pollo Loco), yo no soy mantenido de mi suegro, porque ni suegro tengo”.



