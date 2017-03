Descarta gobernador de Nayarit renunciar tras arresto de su fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, descartó pedir licencia para que sea investigado por posibles nexos con la delincuencia organizada, luego de que coordinadores de la Cámara de Diputados y partidos políticos pidieran juicio político en su contra.

El día de ayer jueves, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigieron al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, solicitar licencia para que sea investigado por posibles nexos con la delincuencia organizada, esto luego de la detención del fiscal de la entidad, Édgar Veyta.

En entrevista con Luis Cárdenas para MVS, el gobernador de Nayarit dijo respecto al juicio político que piden: “estamos en pleno proceso electoral y para ellos eso es positivo... pero si se dan cuenta siempre mis declaraciones han sido muy formales y aparte mi transparencia desde que estoy en este oficio, que es un deporte de extremo, que es la política y ser gobernador”.

“Somos el primer lugar en transparencia, el primer lugar con el sistema anticorrupción, somos el segundo lugar con menos impunidad, somos reconocidos por organizaciones civiles… somos el cuarto lugar más seguro del país hemos reducido el secuestro en más de un 85%”, aseguró.

A pregunta si metería las manos al fuego por Édgar Veyta, el gobernador de Nayarit volvió a decir que no metería las manos por su fiscal por lo que aseguró que “en estos momentos no defiendo ni acuso a Édgar. Yo no sé nada de él, yo no conozco al fiscal que están diciendo, que están acusando en Nueva York lo desconozco, yo conozco al que dio resultados.



A pregunta si metería las manos al fuego por Édgar Veyta, el gobernador de Nayarit volvió a decir que no metería las manos por su fiscal. (ARCHIVO)