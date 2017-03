Dan detalles del cortometraje local 11:11

TORREÓN, COAH.-

En fechas recientes el actor Raúl Méndez ha destacado en producciones nacionales e internacionales, sin embargo, un proyecto local lo ha hecho regresar a su tierra.

El actor de series como Narcos o El Señor de los Cielos llegó la tarde del pasado jueves con el fin de rodar el cortometraje 11:11, proyecto ideado por AMA; una casa productora local independiente de cine, video y medios audiovisuales.

Esta mañana, Méndez dio en conferencia de prensa los pormenores de la historia que se realizará este sábado durante una hora en una habitación de un conocido hotel del centro de Torreón.

“He andado de aquí para allá con diversos proyectos que me han dado múltiples satisfacciones y cuando me invitaron a formar parte de este cortometraje me sentí todavía más feliz y por eso acepté además de que me da gusto que se hagan estas cosas y que la gente se de cuenta que hay bastante talento en La Laguna”, comentó Méndez.

Junto al actor figuraron el escritor del corto Guillermo Sandoval, la directora de arte Georgina Martínez Porras asi como los productores Armando y Alfredo Treviño Sainz.



