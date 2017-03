Aoki arma fiesta 'futurista' en Torreón

TORREÓN, COAH.-

Luego de haber ganado el premio a Mejor documental por I´ll Sleep When Im Dead en los World Dance Music Radio Awards, Steve Aoki llegó a Torreón.

El DJ presentó en el Coliseo Centenario su Neon Future Tour anoche, siendo Torreón el segundo sitio en México que presenció este show que había causado sensaciones en otras ciudades del extranjero.

Durante casi dos horas, Steve conquistó a tres mil espectadores (cifra oficial) con sus beats y su particular manera de ambientar “la fiesta” con pastelazos que quedaron embarrados en los rostros de varios de ellos.

El Coliseo se transformó en un placentero “rave” para las personas que compraron sus accesos VIP y Dance Floor, mientras que los que adquirieron accesos en las zonas oro o platino disfrutaron la velada bailando de pie en sus butacas.

Las puertas del lugar fueron abiertas a las 19:00 horas. Hombres y mujeres arribaron en pareja o en grupitos de amigos. Los fans de hueso colorado lucieron camisetas sin mangas o gorras oficiales de Aoki que valían 260 y 250 pesos respectivamente.

Los disc jockeys Blackstone, Mendo Sandoval, Rouxtone, Mastachi, Joss García, JD la Rosa y Ambroz fueron los encargados de abrir el espectáculo de Aoki. Cada uno de ellos ofreció su propuesta con éxito.

Al dar la media noche, el momento esperado por los 'aokifans' y los amantes del género electrónico llegó. El artista irrumpió en el escenario ante una tremenda ovación del público.

Tras saludar a sus seguidores Aoki, quien trajo una producción muy colorida y futurista, comenzó a hacer lo que mejor sabe: mezclar música detrás de las tornamesas.

Conforme transcurrían los minutos Aoki remixeó decenas de rolas, entre ellas; Just Hold On, I Love It When You Cry y Cake Face.

Con su propuesta, el DJ nortamericano de padres japoneses estremeció a los laguneros por segunda ocasión. Su primera vez en La Laguna fue el 22 de junio de 2013 también en el Coliseo Centenario.



