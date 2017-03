Se reconectará con el público

CIUDAD DE MÉXICO.- Por muchos años, Yordi Rosado fue el segundo al mando en Otro Rollo, programa en el que la estrella era Adal Ramones y Rosado fungía como su secuaz.

El tiempo ha pasado y el nombre de Yordi ha logrado no sólo colocarse en la televisión de cable, también ha conseguido saltar a la televisión abierta, la literatura y hasta la radio.

Muestra de ellos es que además de tener su programa Está Cañón y producir algunos otros de Unicable, así como sus múltiples libros y hasta conferencias que da por toda la República Mexicana, el conductor regresó con un programa radiofónico.

El también conductor de televisión dejó su programa de radio hace tres años, pues se encontraba saturado de trabajo con el lanzamiento de sus libros, su programa en Unicable y conferencias.

"Estaba muy saturado de trabajo, comencé a enfermarme y no podía rendir en ningún lado, fue algo complicado dejar el show que había hecho por años, pero lo necesitaba", dijo.

Tres años le tomó recuperarse a Yordi, tiempo en el que se enfocó en su faceta de productor y escritor, sitios en los que confiesa le ha ido mejor de lo que él mismo esperaba.

"Las cosas se han ido dando poco a poco, nunca pensé que tendría tanto trabajo, lo agradezco, por eso ahora que surgió la oportunidad de regresar decidimos que queríamos llevar las riendas creativas del programa y gracias a Dios aquí en la estación nos han dado libertad para hacerlo", destacó.

Pese a que el conductor ya tiene 45 años, confiesa que su intención con su nuevo programa que transmite Exa de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, es hablarle a la audiencia que ha crecido con él y no pretende llegarle a los millenial, aunque si lo logra será un resultado inesperado.

"Lo difícil de hacer radio en la mañana son los tiempos de acomodar viajes, y en la noche, compromisos. Ahora tengo un horario accesible y al que me acostumbraré, y sobre todo, que me hará reconectarme con la gente que ya me conoce y con la audiencia nueva, porque siempre queremos sumar más gente", indicó Rosado en entrevista.

A lo largo de las tres horas de programa también contará con invitados expertos en diversos temas, como matrimonio, sexualidad, estudios, hijos y madurez, entre otras áreas.

Archivo

En radio. El conductor Yordi Rosado habla a quienes han crecido con él por medio del regreso de su programa radiofónico.