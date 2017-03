Arranca la guerra de robots en FIRST

LA LAGUNA ES LA DELEGACIÓN QUE CUENTA CON MÁS EQUIPOS

Hoy arranca la clasificación oficial de la competencia de robótica FIRST Regional (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que por primera vez se realiza en Torreón y en la que participan 35 equipos de estudiantes de diversos estados del país, siendo La Laguna la delegación más grande de México al tener representación en diez contingentes.

"La Comarca Lagunera es la que tiene mayor densidad de equipos, esto es gracias al generoso apoyo, patrocinio y mentoreo que da Peñoles, una empresa dispuesta a comprometerse. Estamos felices de estar aquí en Torreón, aquí en La Laguna", dijo Bárbara Gómez de Navarro, directora regional para México de FIRST.

Bajo reglas estrictas, recursos y tiempo limitado, este día se pondrá a prueba el trabajo en equipo, la innovación y la creatividad para poder competir con robots de tamaño industrial en un juego de campo difícil que al final, le dará la oportunidad solamente a seis equipos de viajar al mundial de robótica, a celebrarse en Houston, Texas del 19 al 22 de abril y en donde se enfrentarán a más de 120 países.

Este día, la ceremonia de inauguración se llevará a cabo a las 8:30 horas en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, con acceso al público en general. Además, los asistentes podrán presenciar la competencia al exterior del inmueble, a través de algunas pantallas gigantes.

La categoría que se desarrollará en Torreón, será FIRST Robotics Competition. "Cada año FIRST tiene un reto diferente, tienes que estarte adaptando al mercado cambiante, les damos tiempo y recursos limitados y salen a competir a nivel mundial. Tenemos ahorita 127 eventos en total, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Israel, México, Australia y China", dijo Gómez de Navarro.

Fue desde el pasado 29 de marzo, que los equipos participantes arribaron a la región, iniciando primero con la entrega de los robots que se medirán en esta justa. Ayer jueves, se realizó la inspección de seguridad y técnica de los robots y corridas de medición y calibración en la cancha que se adecuó en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora y que comenzó a montarse desde el pasado martes, procedente de Manchester, New Hampshire, en Estados Unidos.

El objetivo principal de esta "guerra" de robots, es inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de la ciencia y la tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo.

Clasificación Van por pase al mundial. Van por pase al mundial. ⇒ Hay 35 equipos de robótica de 10 estados de la República Mexicana. ⇒ Son 26 contingentes veteranos y 9 novatos. ⇒ La clasificación oficial será hoy y mañana sábado. ⇒ FIRST, es una iniciativa fundada en 1989 por el inventor Dean Kamen.

Proyección. Los organizadores de esta competencia de robótica le dieron la oportunidad a Industrias Peñoles de impulsar a La Laguna como la segunda sede regional en la República Mexicana.