Apicultores siguen en espera de recursos

Aunque los apicultores esperan desde la segunda semana de febrero recursos gestionados por la Sagarpa ante el Gobierno federal por las pérdidas que tuvieron en 2015, éste todavía no llega.

Los apicultores han señalado que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la región Lagunera de Coahuila y Durango les había informado que llegaría en febrero, pero en febrero no llegó y se dijo que llegaría en la primera quincena de marzo, pero tampoco llegó.

José Armando García Triana, delegado regional de la Sagarpa, explicó que el recurso no llegó el año pasado debido a que no estaba contemplado originalmente en el presupuesto de egresos federal, por lo que fue difícil incluirlo y que pudiera llegar en 2016. También dijo que serían atendidas las 64 solicitudes de los apicultores, puesto que el dinero ya está autorizado y se esperaba a más tardar en marzo.

Hace unos días, el delegado dijo que la fecha para que lleguen estos recursos se cambió: "Se cambió al 15 de abril. Es un millón 900 mil pesos...Ya están autorizados, ya registrados, calculamos que en los próximos 15 días los tendremos", dijo el delegado.

García Triana aseguró que ni los apicultores ni la propia Sagarpa saben la razón por la cual murieron las abejas en 2015.

"Seguimos en lo mismo, que fueron muchas razones, insecticida, frío, mala alimentación, cuidados, diferentes cosas. Yo les pregunté a los reproductores de abejas y me dijeron 'no sabemos' y eso es lo que contestamos todos; No sabemos qué sucedió", dijo el delegado, quien recordó que hubo más insecticida el año pasado y no hubo la misma mortandad.

Tras las pérdidas del 2015 los apicultores de la región Lagunera pudieron repoblar poco más de mil colmenas de las 4 mil que se perdieron desde finales de ese año y fue en enero de 2016 que los productores solicitaron a Sagarpa un apoyo de 4 millones de pesos para repoblar cerca de 4 mil colmenas, cantidad que representa poco más del 50 por ciento del total, sin embargo, las autoridades federales sólo autorizaron 1.9 millones, mismos que serán entregados en este año.

García Triana aseguró que los apicultores afectados a finales del 2015 recibirán un apoyo por un millón 900 mil pesos gestionados por esta Secretaría ante el Gobierno federal.

Se colabora en un proyecto de un particular a mediano plazo para la creación de un Centro de Crías de Abejas Reinas con apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en Matamoros. Abejas tendrían características más resistentes para la región.

