Festeja PAN y alcalde se defiende

TORREÓN, COAH.-

LA FEPADE CLAUSURÓ EL MIÉRCOLES UNA BODEGA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDEN

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (Fepade) aseguró ayer la bodega con despensas y material diverso que fue enviado a Torreón para apoyar a las familias afectadas por las lluvias atípicas del año pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) festejó la acción, en tanto el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, expresó que no hay ningún delito configurado.

Para el PAN significa que legalmente se encuentra configurado el delitos de Peculado y Desvío de Recursos lo que implica delitos electorales y deben aplicarse las sanciones a los responsables que asegura son el alcalde con licencia Miguel Riquelme y el director de Protección Civil Alberto Porragas.

Según el diputado Jesús de León Tello, éstos deben ser citados a declarar por la dependencia investigadora. "Y no sólo ellos, sino todos los que tuvieron que ver con la bodega particular y también tendrán que declarar funcionarios estatales".

Si no hubiera elementos legales, la Fepade no se hubiera apoderado de la bodega ni la habría cerrado, según el diputado.

Y aunque la investigación aún no termina, pues según declaró Carlos Tobar Galicia, director del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Fepade que: "Nosotros tenemos entrevistas, no podemos detallar es parte de la secrecía de la investigación; obviamente nosotros estamos actuando de acuerdo a una denuncia y a los datos de prueba aportados y recabados por el Ministerio Público federal en compañía de la agencia de investigación criminal de la Policía Federal Ministerial de la PGR con los cual se ejecutó esa orden de cateo, de los cuales hemos recibido el apoyo", para Jesús de León está bien claro que todo era para la campaña electoral.

El legislador encabezó una conferencia de prensa que se dio en la banqueta de donde se encuentra la bodega cerrada por la Fepade y señala que "con este primer aseguramiento, que sabemos que se encontraron muchos materiales que debieron entregarse se configura el delito, ya están los materiales, la conducta de la irresponsabilidad es de Miguel Riquelme… la intervención de la Fepade con el aseguramiento de la bodega es la principal prueba y se le está pidiendo a un juez que libere las órdenes de aprehensión, no es especulación".

De Léon Tello dijo que este proceso les debe servir de advertencia para que saquen las manos del proceso electoral pues "siguen de manera descarada entregando tinacos y paquetes de materiales".

Por su parte, el presidente del PAN Municipal Alberto Rosales recomendó a los ciudadanos "tener cuidado con las dádivas que les dará el PRI. Tengan mucho cuidado y chequen bien las fechas de caducidad de las medicinas y los alimentos porque esas dádivas tienen varios meses guardadas".

La síndica Gabriela Casale dijo que está satisfecha del procedimiento de la Fepade porque ha actuado "en forma pronta y expedita. Tendrán que al final de la investigación llegar a una aclaración permanente... ya esperaremos los resultados".

El municipio reviró el comunicado emitido por la Fepade, ya que según el alcalde Jorge Luis Morán "no representa un delito que tu resguardes un bien en una bodega y no lo entregues a otros programas. Me parece grave, además que esté prejuzgando una dependencia que debe ser imparcial y que no debe dar información que es secreta, y propia de una indagación que legalmente no ha terminado".

Dice de la acción de la Fepade que "nosotros desde un principio nos pusimos en sus manos. Pero hasta ahora no han citado a declarar al titular de Protección Civil Alberto Porragas Quintanilla ni al alcalde con licencia Miguel Riquelme y sólo han incluido en las diligencias a la síndica de Vigilancia Gabriela Casale, que por cierto me extraña que en horas de trabajo y cuando se trata de aplicación de recursos se dedique a cuestiones partidistas y electorales ".

La Fiscalía informó que en la bodega se localizaron 13 mil colchas, mil 500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y más de 6 mil productos de limpieza personal para hombres y mujeres.

Precisó que "esta es la primera vez que se realiza un cateo y decomiso de materiales que son usados para condicionar el voto en un proceso electoral, por lo que el aseguramiento puede configurar un delito en perjuicio de la Federación".

"Derivado de la investigación que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Electoral realiza, se desprende una presunta responsabilidad de las autoridades municipales que dieron un mal uso, ya que los mismos no fueron utilizados por el municipio para la atención del desastres naturales, sino que fueron almacenados en una bodega y han sido repartidos posteriormente con fines electorales o distintos a los originalmente destinados", señaló el documento.

Antier miércoles en la tarde, personal de la Fepade colocó unos letreros en el exterior de la bodega ubicada en el bulevar Revolución, entre las calles Jiménez y Javier Mina para informar el cierre de la bodega que permanece en resguardo.

Jorge Luis Morán Delgado se mostró sorprendido de las acciones de la Fepade y la intencionalidad con la que envío el comunicado de Prensa con relación al aseguramiento de las bodegas del bulevar Revolución y las presunciones que hace de la configuración de delitos.

Dice que "en el mismo boletín de la Fepade señala la presencia de las despensas y no aclara que varios de los artículos que ahí se detallan no corresponden al Fonden son del Estado o del municipio, ellos seguramente están siguiendo el librito".

Morán Delgado expresa que no hay ningún delito configurado.

Fepade continúa la investigación

La investigación sobre el supuesto uso indebido de recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) enviados a Torreón y que emprendió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) continuará.

Carlos Tobar Galicia, director del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Fepade, recordó que el miércoles por la tarde, luego de que el Juez de Control otorgara una orden de cateo, ésta se ejecutó en una bodega ubicada en el Centro de la ciudad, en la que aseguraron un total de 13 mil cobijas, las cuales presuntamente serían utilizadas con fines de beneficio electorales.

"Suponemos que hubo un mal uso no propiamente por parte de la federación, sino ya en el fuero local, el cual no fueron entregados (recursos) en su localidad y en este momento podrían ser utilizados justo para temas electorales".

Como parte del seguimiento, se realizarán una serie de entrevistas, a fin de determinar si los artículos encontrados en el lugar serían utilizados con dichos fines.

"Nosotros tenemos entrevistas, no podemos detallar, es parte de la secrecía de la investigación; obviamente nosotros estamos actuando de acuerdo a una denuncia y a los datos de prueba aportados y recabados por el Ministerio Público federal en compañía de la agencia de investigación criminal de la Policía Federal Ministerial de la PGR con los cual se ejecutó esa orden de cateo, de los cuales hemos recibido el apoyo", dijo Tobar Galicia.

Asimismo, dijo que los datos de los imputados en la investigación que se lleva a cabo, son por ley general, datos personales, sensibles que deben ser resguardados, por lo que no reveló la identidad de los señalados.

Como se informó, fue el Partido Acción Nacional el que interpuso una denuncia ante la Fepade, por el presunto uso indebido del Fonden.

Tobar Galicia, dijo que a un par de días de iniciar las campañas electorales, se prevé un incremento en el número de denuncias ante la Fepade.

"Estamos preparados para las denuncias que se pudieran ir presentando", dijo Tobar Galicia, quien aclaró que "la Fepade no persigue partidos políticos, sólo personas que cometen actos que la ley considera delitos".

Explicó que en el estado de Coahuila se han presentado buen número de denuncias, no precisó el dato, ya que se han realizado a través de las diferentes plataformas que la Fiscalía ha puesto a disposición de los ciudadanos como lo son: Fepadetel (01 800 8 33 72 33); Fepadenet www.fepade.gob.mx,; y el Fepade Móvil ( que se podrá descargar en el celular), se podrán recibir y atender denuncias presentadas en el marco de esta jornada electoral.

La mayoría de las denuncias son por condicionamiento de programas sociales, ya sea federales o estatales.

Aunque mencionó que históricamente "de acuerdo a la experiencia, conforme van iniciando las jornadas, las denuncias crecen, incluso el día de la jornada electoral se tienen los picos más alto", comentó director del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Fepade. (Guadalupe Miranda)



Cateo. La bodega se ubica en el bulevar Revolución y calle Jiménez en el Centro de Torreón, ahí se encontraron diversos artículos enviados por el Fonden. (Fernando Compeán)