Niega EU fianza a exfiscal de Nayarit acusado de narcotráfico

El fiscal general del estado de Nayarit, en la costa occidental mexicana, permanecerá encarcelado en San Diego hasta que se realice una audiencia para determinar si las autoridades federales pueden trasladarlo a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas, se determinó el jueves.

Edgar Veytia, quien fue arrestado esta semana en la frontera de Estados Unidos con México, tuvo una breve comparecencia en la corte federal de San Diego, donde los fiscales señalaron que su abogado no objetó su solicitud de que permaneciera tras las rejas sin derecho a libertad bajo fianza. No hubo una respuesta inmediata a la solicitud de comentario realizada por The Associated Press al abogado Guadalupe Valencia.

Funcionarios federales dijeron que Veytia, de 46 años, resultó sospechoso durante una investigación al cártel de los Beltrán Leyva, organización que fue alguna vez una facción del cártel de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y con quien posteriormente entró en conflicto.

Uno de los líderes del grupo narcotraficante, Alfredo "Mochomo" Beltrán Leyva, está en espera de ser sentenciado después de que se declaró culpable en febrero en una corte en Washington, D.C. a acusaciones de que su cártel contrabandeó cocaína y metanfetamina a Estados Unidos en una operación de varios miles de millones de dólares.

Un acta de acusación que fue abierta el martes en un tribunal federal en Brooklyn acusa a Veytia de conspiración para contrabandear cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos desde enero de 2013 al mes pasado. Guzmán está siendo procesado en la misma corte después de su extradición desde México en enero.

La siguiente comparecencia de Veytia en la corte fue agendada para el 11 de abril.



