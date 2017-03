'Influencers' opinan sobre acoso a 'Hola soy Germán'

CIUDAD DE MÉXICO.-

La fama a veces no es tan maravillosa como la pintan algunas celebridades, mucho menos cuando está te llega de manera inesperada y dejas de ser una persona común y corriente, tal y como le pasó al "youtuber" chileno Germán Garmendia, mejor conocido como "Hola Soy Germán", quien durante cinco años ha sufrido el acoso de sus fans, pero esto no es una regla que deba suceder con todos, o al menos eso es lo que opinan otros "videobloggers" como "Fer" Altuzar y "Wereverwero".

“No he llegado a ese nivel y espero nunca llegar a eso, todavía puedo salir. Si me piden foto está todo controlado, me gusta conocer a la gente, que me digan que me siguen y que les encanta lo que subes, está padre. Luego no dimensionas el poder que tienes al llegar a tantas personas, porque tenemos muchos seguidores y además la palabra influenciar, entonces qué vas a ser con ese poder, si seguir haciendo basura o algo positivo, pero ahorita la relación que tengo con mis seguidores es bien padre”, explicó Altuzar.

"Fer" explica que tal vez no ha vivido lo mismo que el "videoblogger" chileno, porque es una chica súper “alivianada” y es accesible con sus seguidores, incluso cuando se llega a acercar un fan lo abraza, “porque con un simple abrazo los puedes hacer felices, no hay que ser payasa porque esas personas te quieren y te admiran”.

Ricardo Ortiz, nombre real de "Wereverwero", recordó que él estaba con Germán cuando tuvo uno de esos encuentros incomodos con un seguidor debido a que vivían juntos. Explicó que el chico le dijo al guardia del edificio que era su amigo, incluso le enseñó algunas fotos con ellos, por eso pudo entrar. “Nosotros llegamos y estaba sentado en la sala y sí dijimos, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Pero son chavitos y no comprenden mucho. Lo que hicimos fue hablar con él y decirle que no estaba bien meterse a una casa que no es suya, no hubo mala intención, sólo quería la foto con nosotros, al final entendió y se disculpó”.

"Wereverwero" consideró que es la misma juventud de sus seguidores, lo que no deja que ellos vean la diferencia entre el bien y el mal, por eso el fanatismo los rebasa y el papel de ellos es centrarlos, para que entiendan que no deben hacer cosas que están mal debido por su amor desmedido.

Los "videobloggers" coincidieron este miércoles en un evento en el Auditorio Black Berry, donde apadrinaron el lanzamiento de un nuevo juego de bloques llamado Mega Construx, donde no perdieron la oportunidad de divertirse y saludar a sus seguidores.



