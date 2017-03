Grave, que dependencia prejuzgue: alcalde

TORREÓN, COAH.-

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) emitió un comunicado en el que oficialmente informa del cateo realizado en una bodega en Torreón, donde asegura que se encontraban apoyos procedentes del Fondo Nacional De Desastres Naturales (Fonden) que debían ser destinados para atender los desastres naturales, "sin embargo presumiblemente han sido utilizados con fines electorales por parte del municipio".

Pero el municipio le reviró ya que según el alcalde Jorge Luis Morán "no representa un delito que tú resguardes un bien en una bodega y no lo entregues a otros programas. Me parece grave además que esté prejuzgando una dependencia que debe ser imparcial y que no debe dar información que es secreta, y propia de una indagación que legalmente no ha terminado".

Dice de la acción de la Fepade que "nosotros desde un principio nos pusimos en sus manos. Pero hasta ahora no han citado a declarar al titular de Protección Civil Alberto Porragas Quintanilla ni al alcalde con licencia Miguel Riquelme y sólo han incluido en las diligencias a la síndica de Vigilancia Gabriela Casale, que por cierto me extraña que en horas de trabajo y cuando se trata de aplicación de recursos se dedique a cuestiones partidistas y electorales".

La Fiscalía informó que en la bodega se localizaron 13 mil colchas, mil 500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y más de 6 mil productos de limpieza personal para hombres y mujeres.

Precisó que "esta es la primera vez que se realiza un cateo y decomiso de materiales que son usados para condicionar el voto en un proceso electoral, por lo que el aseguramiento puede configurar un delito en perjuicio de la Federación".

“Derivado de la investigación que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Electoral realiza, se desprende una presunta responsabilidad de las autoridades municipales que dieron un mal uso ya que los mismos no fueron utilizados por el municipio para la atención del desastres naturales, sino que fueron almacenados en una bodega y han sido repartidos posteriormente con fines electorales o distintos a los originalmente destinados”, señaló el documento.

Este miércoles en la tarde, personal de la Fepade colocó unos letreros en el exterior de la bodega ubicada en el bulevar Revolución entre las calles Jiménez y Javier Mina para informar el cierre de la bodega que permanece en resguardo.

Jorge Luis Morán Delgado se mostró sorprendido de las acciones de la Fepade y la intencionalidad con la que envío el comunicado de prensa con relación al aseguramiento de las bodegas del bulevar Revolución y las presunciones que hace de la configuración de delitos.

Dice que "en el mismo boletín de la Fepade señala la presencia de las despensas y no aclara que varios de los artículos que ahí se detallan no corresponden al Fonden son del Estado o del municipio, ellos seguramente están siguiendo el librito".

Morán Delgado expresa que no hay ningún delito configurado.

Respecto a las acciones de la síndica Gabriela Casale Guerra, dijo que se procederá conforme a la ley.

La Fepade aseguró ayer una bodega del Municipio con artículos presumiblemente del Fonden. (FERNANDO COMPEÁN)