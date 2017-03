'Vicefiscal de La Laguna es machista'

SAúL MALDONADO

Para Julieta Hernández Camargo, dirigente de la organización "Sí hay Mujeres en Durango", el vicefiscal destacamentado en La Laguna es un "misógino" y un "machista" porque no atiende los casos de violencia contra las féminas.

La dirigente de esta ONG (Organización No Gubernamental) dejó en claro que en La Laguna es donde más se asienta el problema de justicia hacia las mujeres no sólo por la falta de equipo e infraestructura, así como de personal especializados, sino porque Zacarías Francisco Cabrera Oliver, vicefiscal de aquella región, "es un machista".

Explica que cuando las mujeres acuden a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar, el funcionario en vez de atender y hacer cumplir la ley, sólo les dice que hablará con los maridos de las quejosas para pedirles que ya no los peguen, "ese señor es un misógino", agregó Hernández.

Dijo que la principal causa del porqué sigue creciendo la violencia contra las mujeres es la impunidad y corrupción que existe detrás de este tema, como no pasa nada cuando se denuncia, agrega, las agresiones y homicidios continúan.

"Vivimos un sistema patriarcal, el jefe del hogar es Dios Hombre, es patriarcado que viene de miles de años atrás y se refleja en el servicio público, un vicefiscal que dice que le va a decir a los hombres que se porten bien con sus mujeres para que no las violen, que no las golpeen ni las maten, eso no es justo", comentó.

Reconoció que en lo que va del año se tiene el registro de ocho asesinatos de mujeres de los cuales, cuatro son en La Laguna y para ella los ocho casos pueden ser feminicidios, pero hasta ahora ninguno ha sido catalogado como tal y la gran mayoría ni siquiera -dijo- tiene clasificación. Pero reconoce que no basta sólo con tener autoridades judiciales y/o policiales con mayor sensibilidad a los temas femeninos, sino que hace falta en La Laguna un Centro de Atención para Mujeres Maltratadas, psicólogos y un Ministerio Público especial.

Impunes. Advierten que en La Laguna la violencia y homicidios de mujeres siguen creciendo por la impunidad de sus autoridades.