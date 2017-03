De China para el mundo

Nacidos en China, el nuevo largometraje de Disneynature, llegará a las salas de cine nacionales el próximo 21 de abril.

Narrado por John Krasinski (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, The Office de NBC, Jack Ryan de Amazon), el filme realiza un viaje épico a lugares de China a donde pocos han llegado.

La película, que sigue la historia de tres familias de animales, transporta al público a algunos de los entornos más extremos de la Tierra para vivir algunos de los momentos más íntimos que se hayan capturado en un film de la naturaleza.

Una cariñosa madre oso panda guía a su bebé en crecimiento a medida que empieza a explorar y buscar independencia. Un langur chato dorado -una especie de primate que habita en China- de dos años de edad, se siente desplazado por su nueva hermanita y se une a un grupo de marginados de espíritu libre.

También, una madre leopardo de las nieves -un animal escurridizo y rara vez captado por una cámara- enfrenta el drama real de criar a sus dos cachorros en uno de los entornos más duros e implacables del planeta.

Con imágenes impresionantes y nunca antes vistas, la película navega el vasto territorio de China -desde las gélidas montañas hasta el corazón del bosque de bambú- en las alas de las grullas de Manchuria, cuyas extraordinarias historias se unen perfectamente. Con su estreno en cines en abril.

Nacidos en China es dirigida por el reconocido cineasta chino Lu Chuan y producida por Roy Conli de Disney y los reconocidos cineastas de la naturaleza Brian Leith y Phil Chapman.

El largomtraje es el séptimo lanzamiento de Disneynature, el primer nuevo sello cinematográfico de Disney de The Walt Disney Studios en más de 60 años.

El sello fue lanzado en abril de 2008 para unir a los mejores cineastas sobre la naturaleza de todo el mundo para capturar diversas historias y temas de la vida silvestre.

Los primeros seis lanzamientos en pantalla grande con el sello Disneynature (La Tierra, Océanos, Felinos de África, Osos, El reino de los monos y Chimpancé) figuran entre los largometrajes de naturaleza más taquilleros de todos los tiempos.

