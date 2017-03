Exfiscal de Coahuila, sin aspiraciones de regresar a cargos públicos

SALTILLO, COAH

Luego de que se diera a conocer que los funcionarios exonerados por el “Coahuilazo”, buscan ser reintegrados a sus anteriores puestos en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el ex fiscal, Jesús Torres Charles, manifestó que por su parte no regresaría a ocupar cargos públicos.

Dijo que pese a que fue su hermano Humberto Torres Charles al que se le abrieron indagaciones en la Procuraduría General d la República (PGR) y no a él, no está interesado en volver a la vida política.

“Yo estoy ejerciendo mi vida profesional, en particular como abogado en el estado de Coahuila, no me puedo quejar y puedo subsistir bien de ello. En esta ocasión mis condiciones son mi despacho y seguir en ello”, dijo.

Aseguró que en ese sentido es importante, que los funcionarios exonerados, sean reivindicados y reintegrados a sus centros laborales.

Manifestó que desconoce si su hermano Humberto Torres Charles, quien llegó a desempeñarse como asesor de la Secretaría de Gobierno, buscaría regresar a ocupar de nuevo un cargo público.

Recordó que los elementos a los que se les vincularon con el crimen organizado, se les intentó obligar a acusar a altos funcionarios de Gobierno Estatal.

“Varios elementos quedaron exonerados por sentencias absolutorias y por virtud de las sentencias de amparo. En todos los casos se declaró que las pruebas eran ilícitas y que hubo manipulación de la información”, expuso.

Indicó que fue después de ello, que éstos revelaron que fueron amenazados para declarar en contra de las autoridades estatales que en ese momento se encontraban al frente.

“Según uno de los testigos protegidos, la misma Coordinación de Delitos Contra la Salud, le reveló que eran instrucciones del ahora ex presidente de la República Felipe Calderón para perjudicar a varios personajes de la política local, entre ellos el ex gobernador Humberto Moreira, el gobernador Rubén Moreira, su servidor y otros”, añadió.

Fue en el año 2012, al inicio de la administración actual, que Jesús Torres Charles renunció a su cargo como Consejero Jurídico.

Lo anterior, en el contexto en el que su hermano Humberto Torres se viera involucrado con otros ex funcionarios con actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Jesús Torres Charles se desempeñó como fiscal de la Fiscalía de Coahuila durante la administración del ex gobernador Humberto Moreira.



