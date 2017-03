Calla Rubén ante la crítica de Humberto

GOBERNADOR TAMPOCO OPINA SOBRE SEñALAMIENTO DE GUILLERMO ANAYA

El siglo de torreÓn

El gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez, pasa de largo los señalamientos directos que el pasado fin de semana realizara en su contra su hermano el exgobernador y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira.

"Mi comentario, es que no tengo comentarios", dijo el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez al preguntarle respecto a las declaraciones vertidas durante el fin de semana en su contra.

Entre otras cosas, Humberto Moreira Valdés, sostuvo que él lo había puesto en el cargo que hoy ocupa.

Un sonriente Rubén Moreira atendió a los medios de comunicación en el evento en el que entregó el nuevo paso superior, Mieleras-Bulevar Laguna, en el que se invirtieron 85 millones de pesos del Impuesto Sobre Nóminas.

Ante las insistentes preguntas, el gobernador expresó: "A ver, de una vez les ahorro todas sus preguntas, no tengo respuesta ni voy a hacer comentarios, por más que me lo pregunten".

Respecto a la razón por la que no hace comentarios a los señalamientos de su hermano Humberto, quien lo califica como "tirano" y que no ha dado buenas cuentas en la seguridad, expresó: "Yo tengo derecho a no hacer comentarios y tan tan".

Se le preguntó también sobre las declaraciones del candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, quien asegura que mandará a la cárcel a los Moreira, pero tampoco expresó alguna postura y siguió con expresión alegre.

El mandatario estatal ha sostenido durante las últimas entrevistas que permanecerá al margen del proceso electoral. No obstante, pese a las declaraciones de Humberto Moreira de que sí está interviniendo, tampoco opinó.

El fin de semana, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, insistió en entrevista con Ciro Gómez Leyva que él "puso" a su hermano como gobernador.

"No hay relación política a pesar de que yo lo puse, aunque se oiga fuerte, lo puse como gobernador, lo puse como candidato a diputado federal, lo invité y él nombró a la mayor parte de los secretarios de mi gabinete, a todo el equipo de la Secretaría de Finanzas y yo he cargado una losa muy pesada por eso… he tenido que tragarme solo el sapo sin hacer gestos", dijo al periodista para Imagen Noticias.

Rechazó además tener comunicación con él desde antes de la muerte de su hijo ya que "él dijo que se encargaba de la seguridad y no lo hizo", señaló.

'HMV es libre de tomar sus decisiones'

El alcalde de Saltillo, Isidro López, evitó abundar en una opinión sobre al regreso del exgobernador Humberto Moreira y sólo se limitó a señalar que cada quien es libre de tomar sus propias decisiones.

"Todos somos libres y podemos tomar nuestras decisiones; cada quien toma sus riesgos y a lo mejor toma sus alternativas; vamos a ver qué sucede. No puedo hablar mucho de las elecciones, por ahí hay una nueva ley, ni siquiera de mi partido puedo hablar".

Aseguró que será después de las elecciones que podrá dar una opinión más concreta acerca del ex mandatario estatal.

"En todo este período no puedo hacer comentarios; quisiera decir muchas cosas, pero no puedo desgraciadamente", destacó.

La semana pasada se dio a conocer que el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, está de regreso en la vida política.

