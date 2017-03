'Crean' bloque contra Moreira

LUCÍA PÉREZ PAZ Y RENÉ ARELLANO

EL SIGLO DE TORREÓN

Durante los cinco días de registro, cuatro de los siete aspirantes a la gubernatura prometieron acabar con la corrupción y castigar a los culpables del endeudamiento en Coahuila.

El proceso electoral contará con dos candidatos independientes: Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas.

El primero prometió crear una Comisión ciudadana que investigue el tema de la deuda.

Respecto a los aspirantes a candidatos postulados por partidos no fue la excepción. Todos los partidos indicaron que acabarán con la impunidad y manifestaron su repudio contra el regreso de Humberto Moreira a la política a través de una diputación plurinominal por el Partido Joven.

Guillermo Anaya de Acción Nacional prometió encarcelar a los Moreira.

Ayer el Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y de la Revolución Institucional acudieron al IEC para recibir el acuse de solicitud de su registro.

Por el PRD se registró Mary Telma Guajardo a las 12:00 horas. Aunque ella no se refirió a los hermanos Moreira, pero el expresidente Nacional, Jesús Zambrano sí.

"Humberto Moreira no le hace bien al proceso democrático de Coahuila . No sé a quién le vaya a restar, pero no hace bien. Daña la moral y los sentimientos más profundos de la ciudadanía", dijo Zambrano en rueda de prensa.

Agregó: "Ojalá que Humberto Moreira regrese para para que lo metan a la cárcel, que es ahí donde debe sestar".

José Ángel Pérez, del Partido del Trabajo, acudió al Instituto a las 15:00 horas. Dijo que encabezará un proyecto ciudadano y encarcelará a los corruptos.

Respecto a Humberto Moreira dijo que no ha dejado cuentas claras y debe de hacerlo, al referirse a la deuda heredada.

El último en registrarse fue el priista, Miguel Ángel Riquelme, quien llegó al Instituto acompañado por su lideresa estatal, Verónica Martínez. Así como cientos de simpatizantes que portaban banderas del PRI y cartelones de apoyo.

Tras realizar el registro, Riquelme agradeció el apoyo. Sin embargo al ser cuestionado sobre Humberto Moreira evadió el tema.

Otro que también ha prometido acabar con la corrupción es Armando Guadiana, de Morena.

El consejo general del IEC deberá sesionar para avalar los registros antes de que inicien las campañas el próximo 2 de abril.

EL SIGLO DE TORREÓN

Van cuatro laguneros en la 'carrera'

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) concluyó el período solicitud de registro de candidatos a gobernador del Estado, concretando la recepción de la documentación de un total de siete aspirantes a la gubernatura del Estado; siendo un total de seis hombres y una mujer quienes buscan llegar al Palacio de Gobierno.

Así que, en la boleta del próximo 4 de junio de 2017, fecha en la que será la jornada electoral, aparecerán los nombres de los siete candidatos a la gubernatura de Coahuila.

De los seis hombres que buscan ser gobernador, cuatro son laguneros.

Cabe mencionar que de los siete candidatos, dos participan bajo la figura de independientes, dos fueron postulados por coaliciones y los tres restantes, son representantes de partidos políticos que van solos en esta contienda electoral.

Fin. El Instituto Electoral de Coahuila concluyó el período solicitud de registro de candidatos a gobernador del Estado.