COLUMNA 4A] VERDADES Y RUMORES

Una sombra amenaza el proyecto sucesorio del priismo moreirista, es la sombra del Profe Humberto. Eso es lo que andan diciendo los agoreros del apocalipsis político coahuilense tras el anuncio de que el exgober irá en pos de una curul por la vía plurinominal con fuero incluido, no vaya a ser. Del hecho y sus consecuencias se han levantado todo tipo de especulaciones. Que si el pleito entre los hermanos Moreira es real o es una simulación. Que si don Humberto no quiso entrarle a la contienda por un distrito por temor a no conseguir los votos suficientes o por tener la oportunidad de recorrer toda la entidad apoyando a los aspirantes del Partido Joven. Que si el PRI de Enrique Ochoa va a proceder a expulsarlo debido a que ya anda bateando en otro equipo, aunque amigo, o si lo dejará hacer su campaña y mejor volteará la vista hacia otro lado.