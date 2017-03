Llega la cancha para FIRST

SERáN 35 EQUIPOS PARTICIPANTES

Desde Manchester, New Hampshire, Estados Unidos, ayer arribó la cancha que será utilizada para la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que por primera vez se realizará en la Comarca Lagunera y en la que se espera la participación de más de mil estudiantes de diversos estados del país que arribarán hoy a Torreón, alrededor de las 6 de la tarde.

María Amparo Rodríguez, gerente de Medio Ambiente de Met-Mex Peñoles, dijo que el evento estará abierto al público en general y que para evitar sobrecupo en la sede que será el auditorio del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, se montarán algunas pantallas gigantes al exterior.

A partir de hoy, los equipos comenzarán con la entrega de sus robots, mañana jueves se realizarán las pruebas. El viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril, se desarrollará la competencia.

La misión es inspirar a jóvenes para que se conviertan en líderes de ciencia y tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo.

"Llegó lo que le llaman la cancha donde van a estar compitiendo los muchachos, la están armando, la mayor parte son los mentores de Peñoles, este año la cancha tiene una especie de reto muy importante, los robots van a ser maravillosos. Los equipos de La Laguna están fuertísimos", dijo Rodríguez Vázquez.

Serán 35 equipos participantes de diferentes partes de la República Mexicana, además de diez contingentes de instituciones educativas de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango que han sido guiados por Industrias Peñoles para competir en FIRST. Todos ellos, buscarán su pase al mundial a celebrarse en Estados Unidos.

"Lo único que queremos es que cada vez haya más participación, queremos que La Laguna se convierta en la capital de la robótica y que los muchachos se apasionen por la ciencia y la tecnología". En este sentido, los equipos participantes medirán sus conocimientos y habilidades en el regional que tendrá sede en esta ciudad.

"No es algo común, es algo que logró La Laguna en cinco años de que se empezaron a presentar equipos en esta competencia regional, no es normal, es gracias a los equipos laguneros".

Evento. Ayer, se comenzó a realizar el montaje, previo a la ceremonia de inauguración que será este viernes 31 de marzo.