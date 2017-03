Comienza montaje para competencia de robótica FIRST

TORREÓN, COAH.-

Esta mañana comenzó el montaje de la cancha que se utilizará para la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que tendrá sede en el auditorio del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna y que se llevará a cabo del 29 de marzo al 1 de abril.

María Amparo Rodríguez Vázquez, gerente de Medio Ambiente de Met Mex Peñoles, dijo que desde Manchester, Inglaterra, hoy arribó la cancha para esta justa, en la que participarán más de mil jóvenes de diversos estados del país que se espera lleguen mañana a las 6 de la tarde a Torreón.

El evento estará abierto al público en general, sin embargo, para evitar sobrecupo se montarán algunas pantallas gigantes al exterior.

“Hoy a las 8 de la mañana llegó la cancha, viene de la Ciudad de México pero no la mandan directamente desde Manchester. El jueves 30 de marzo empiezan las pruebas, mañana 29, recibiremos los robots, y viernes y sábado es la competencia, los equipos empiezan a llegar mañana”, expuso.

A la competencia de robótica, se registraron 35 equipos, además de diez contingentes de La Laguna que han sido guiados por Industrias Peñoles.

La misión de esta competencia, es inspirar a los jóvenes para que se conviertan en líderes de la ciencia y la tecnología, al involucrarlos en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo. “No es algo común, es algo que logró La Laguna en cinco años que se empezaron a presentar equipos en esta competencia, no es normal, es gracias a los equipos laguneros”.



