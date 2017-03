Vuelve trabajo fuerte para Santos en la Liga

Humberto Vázquez Frayre

- Santos Laguna regresó a los trabajos de cara a la reanudación de la Liga MX, para recibir el próximo domingo a los Gallos Blancos del Querétaro, en la reedición de la final del Clausura 2015.

Fueron cuatro días y medio, que los Guerreros tuvieron días en el receso del futbol mexicano debido a la fecha FIFA, en la que algunos de sus elementos aprovecharon para visitar a sus familias en sus lugares de origen, mientras que otros se broncearon en las playas del país.

En la práctica vespertina del lunes en el Territorio Santos Modelo (TSM), estuvieron todavía ausentes los seleccionados Néstor Araujo y Jorge Villafaña, cumpliendo partidos oficiales de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a Rusia 2018.

Araujo está con el Tricolor en Trinidad & Tobago, donde hoy jugarán en Puerto España, esperando seguir en el cuadro titular, luego de dejar en cero a Costa Rica y anotarles un gol de cabeza en jugada a balón parado.

Por lo que respecta a Villafaña, fue titular el viernes pasado en la goleada 6-0 sobre Honduras, por lo que Bruce Arena, técnico de Estados Unidos, considerará al lateral por izquierda, para el duelo nocturno en Panamá.

Se espera que ambos elementos regresen mañana miércoles a la Comarca, reincorporándose a las prácticas hasta el jueves, esperando su recuperación física.

Con su séptimo empate en el Clausura 2017 tras disputar 10 fechas, los pupilos del "Chepo" de la Torre se encuentran con 13 puntos en el puesto 11 de la clasificación general, mientras que los emplumados con 15 unidades, se ubican sextos en la tabla.

Ante el Querétaro, será el primero de tres juegos que los laguneros disputen de manera consecutiva en el Corona.

El domingo 9 de abril, recibirán a los Tuzos del Pachuca y el miércoles 12 a los Rayados del Monterrey.

Finalmente quedaron reprogramadas las fechas y horarios de la Jornada 10 del presente torneo Clausura 2017 de la Liga MX. Recordar que dicha semana no se disputó por un parón que hicieron los árbitros de la competición.

La fecha arranca el martes 11 de abril a las 19:00 horas con el partido entre Jaguares y León. Ese mismo día, pero a las 21:00 horas, se enfrentarán Tigres y Chivas; mientras que a las 21:30 horas se verán las caras Veracruz y Puebla.

Para el miércoles 12 de abril habrá cinco juegos: Querétaro vs. Tijuana (19:00), Santos vs. Monterrey (19:30), América vs. Necaxa (21:00), Pachuca vs. Morelia (21:06), y Atlas vs. Pumas (21:30). El jueves 13 de abril cierra la jornada el choque entre Toluca y Cruz Azul a las 21:00 horas.

Los Guerreros del Santos Laguna retomaron ayer los entrenamientos tras una pausa. (Ramón Sotomayor)