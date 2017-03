Revela que aparecerá en Star Wars

CIUDAD DE MÉXICO.-

"No soy un stormtrooper, pero estoy en ella". Con esas palabras, Gary Barlow contó que aparecerá en Star Wars: El último Jedi haciendo un cameo.

El cantante y compositor tras la popular canción Back for Good, dio a conocer esta información la mañana de ayer durante el programa de conversación Lorraine, del canal británico ITV.

Aparte de ser la cara más visible de Take That, que lanzó a la fama a Robbie Williams, quien hoy no es parte del grupo, en la actualidad Barlow es el rostro del programa de talentos de la BBC Let It Shine.

Tras contar sobre su pequeña participación en la saga creada por George Lucas, Barlow comentó: "Ahora que lo dije, probablemente me saquen. Creo que la gente tras Star Wars people son tan estrictos sobre cuál información (se sabe). Así que el que lo haya dicho probablemente me van a sacar".

Según The Hollywood Reporter, el mismo ITV confirmó el cameo con Disney.

Por otra parte, ayer se supo que George Lucas donó otros 10 millones de dólares a la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California para financiar el programa de diversidad estudiantil que él ayudó a establecer.

La donación fue anunciada el lunes por la universidad, alma máter de Lucas. A finales del año pasado la USC (por sus siglas en inglés) estableció una fundación a nombre de Lucas para apoyar estudiantes de comunidades subrrepresentadas que califican para apoyo financiero. El programa se creó con un regalo inicial de 10 millones de dólares de la Fundación George Lucas.

Michael Renov, vicedecano de asuntos académicos, dijo que la nueva donación ayudará mucho a la USC.

