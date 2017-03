Coahuila, presente en La Voz Kids

TORREÓN, COAH.-

Cozby platicó para El Siglo de Torreón su experiencia de cantar en La Voz Kids.

"Muy bien, me sentía nerviosa porque fue mi primera vez de estar en televisión, pero sentí bien padre porque estaba en un escenario, me soltaba y todo me gustó mucho", comentó la pequeña coahuilense.

La integrante del equipo de Emmanuel y Mijares interpretó el domingo Finalmente y como nunca, dejando sorprendidos a los coach.

"Me gusta esa canción de la película de Frozen que la cantaba 'Ana', hermana de 'Elsa'", dijo Cozby argumentando que es un tema que es para niños y va acorde a su edad.

La monclovense que logró voltear dos de las tres sillas de los coaches, confesó que su talento en el canto lo heredó de su papá.

"El talento lo saqué de mi papá la verdad, él también canta y tiene un grupo musical", dijo.

Cozby se dijo muy feliz de que les haya gustado a los cantantes.

"Sentí mucha felicidad, porque habían volteado sus sillas, o sea yo quería que me eligieran y ahí estaba Rosario y Emmanuel y Mijares que me caen muy bien", platicó muy emocionada Cozby además de recalcar que eligió a los cantantes ya que son los artistas favoritos de su mamá.

A pesar de su corta edad, a López le gustaría destacar en la música pop, aunque mencionó que no le importa qué género musical le pongan en las batallas de La Voz Kids... México.

La niña coahuilense no dudó en decir que Shakira es su cantante favorita, ya que lo que más le gusta de la colombiana es su manera de mover las caderas.

"De Shakira me gusta su música, cómo baila, cómo mueve las caderas, me gusta su actitud", dijo la pequeña cantante.

Por último, comentó que gracias a su estancia en el programa ha hecho buenos amigos como Saúl Navarro, niño originario de la Comarca Lagunera, además de que ha recibido grandes consejos de parte de sus coaches.

"Emmanuel y Mijares me dijeron que estuve muy bien en el escenario y que siga para adelante", concluyó la monclovense.

Coahuilense se queda a un paso

Otro pequeño de Coahuila participó la noche del domingo en La Voz Kids... México con el tema Para no perderte, pero desafortunadamente no logró cautivar a los coaches.

Luis Enrique, originario de Monclova de nueve años solamente comentó que "no importa, ya estuve aquí".

Maluma exhortó al pequeño que canta desde los 5 años en las ferias, a seguirse preparando y volver en la siguiente temporada del concurso musical infantil.