'No sé si vuelva a salir de gira alguna vez'

AUCKLAND, Nueva Zelanda.- Puede que los seguidores de la cantante Adele que no llegaron a verla en la gira mundial que está por terminar no tengan la suerte de hacerlo en el futuro.

El diario The New Zealand Herald reporta que Adele le dijo al público durante su concierto del domingo por la noche en Auckland que "salir de gira no es algo en lo que sea buena" y que no sabe si "vuelva a salir de gira alguna vez". Era su último concierto antes de que termine formalmente la gira en su natal Londres, donde tiene previstas cuatro presentaciones este verano.

Adele cantó el pasado domingo bajo una lluvia torrencial al aire libre. Fotografías muestran a la estrella británica con la ropa empapada en parte del concierto y también usando un poncho de plástico.

"Acabo de pasar dos horas en peluquería y maquillaje para nada", la cantante dijo en chiste.

La británica ha tenido grandes aventuras en sus giras, desde presenciar un murciélago volando en el techo del Palacio de los Deportes en su visita a México, mover las caderas al ritmo de Crazy in Love de Beyoncé o salir corriendo por la picadura de un mosquito.

Adele podría cambiar de opinión más adelante, por lo pronto se encuentra en la última etapa de su gira de 15 meses. La primera semana de julio es la fecha en que concluye en su natal Londres con cuatro presentaciones en Wembley Stadium.

Es bien sabido que Adele Laurie Blue Adkins, su nombre completo, no necesita salir de tour para hacer su cuenta de banco más grande, pues gracias a las ventas de su música podría retirarse ahora mismo y mantener a toda su familia, pero el dinero nunca ha sido el problema.

Su mánager confesó también que ésta sería quizá la última oportunidad de sus seguidores de ver a Adele en un concierto en vivo.

La cantante británica saltó a la fama hace alguno años con su éxito Rolling in the Deep, desde entonces ha realizado diversas producciones como 19 (2008), 21 (2011 y 25 (2015).

