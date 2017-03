Viven 'calvario' por programa '65 y más'

BENEFICIARIOS ESPERAN TURNO DESDE LA MADRUGADA O UN DíA ANTES

Un verdadero "calvario" es el que viven los adultos de la tercera edad, que acuden a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en Torreón para realizar sus trámites relacionados con el programa "65 y más". Dada la necesidad de contar con mil 100 pesos cada dos meses, deben "aguantar"

La dinámica que se lleva a cabo en la dependencia federal ubicada en el Palacio Federal que aún se encuentra en remodelación, es lenta. Pese a la demanda de adultos mayores, muchos de ellos formados desde la madrugada o una noche anterior, es de sólo 50 personas y si corren con suerte hasta 70, no más.

Ante ello, los adultos o sus familiares deben formarse desde la medianoche o dentro de las primeras horas del día, como doña Consuelo, que viajó desde el ejido Purísima, ubicado a una hora de Torreón, para llegar a las oficinas de Sedesol a las 3:40 de la mañana. Pese a su hora de llegada, recibió el turno número 44, pues adelante de ella ya había personas formadas aún cuando las oficinas se encontraban cerradas.

Doña María Luisa y Natalio Esparza, salieron de casa a las 5 de la mañana para llegar a las 6:30 de la mañana. Para este trámite, es una hora muy tardía, pues lograron obtener el lugar 72. El personal de Sedesol les pidió que esperaban hasta las 4:00 de la tarde, "a ver si había lugar, si no que volviéramos hasta el otro día", dijo doña María.

Cansados y con hambre, la pareja decidió esperar. "Ahorita nos compramos unas gorditas para aguantar", dijo María Luisa, quien comentó que en cuanto tuviera la necesidad de ir al baño, caminaría hasta el mercado Juárez "para pagar cinco pesos para entrar".

"Es una acción muy cobarde que juegan con uno, y nomas para cambiar la tarjeta", dijo molesta doña María, quien mes a mes recibe poco más de 500 pesos.

La situación de Jesús Bermúdez, es más compleja. Padece de parálisis infantil o polio, por lo que debe desplazarse con ayuda de una andadera, pero dadas las condiciones en las que aún se encuentra el edificio aún en remodelación, fue necesario el apoyo de una persona para que pudiera llegar hasta las oficinas de Sedesol, y recibir un "venga después".

"Me trajeron con vueltas y vueltas, a veces no tengo ni para almorzar", dijo don Jesús, vecino de la colonia Compresora, quien desde que se inscribió al programa en julio del año pasado, no ha podido obtener el recurso.

Esa es la "travesía" que viven los adultos mayores a diario para poder renovar el plástico y así obtener el beneficio que oscila en los mil 100 pesos cada bimestre que otorga el Gobierno Federal.

El siglo de torreòn / Guadalupe Miranda

