Investigan a Vázquez Mota; ella se deslinda

ASEGUR贸 QUE NO CAMBIAR谩 SU DECISI贸N DE IR POR EL GOBIERNO MEXIQUENSE

La precandidata del PAN al gobierno del Estado de M茅xico, Josefina V谩zquez Mota, atribuy贸 al "uso faccioso" de las instituciones la investigaci贸n iniciada contra integrantes de su familia por presuntas transacciones econ贸micas con empresas fachada se帽aladas de "lavado" de dinero.

Acompa帽ada por el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el dirigente de ese partido en el Estado de M茅xico, V铆ctor Hugo Sond贸n, dijo que su nombre no est谩 relacionado con conductas indebidas en la informaci贸n dada a conocer , que revel贸 la existencia de una investigaci贸n contra siete de sus familiares.

"La nota no me involucra en ninguna conducta indebida, la calumnia de hoy no hace sino confirmar que vamos adelante y que vamos a ganar", dijo V谩zquez Mota.

La indagatoria, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda (SHCP), revisa la actuaci贸n de dos empresas fantasma se帽aladas por realizar transacciones por 400 millones de pesos, producto de "lavado" de dinero, mismas que habr铆an destinado 17 millones de pesos a siete familiares de V谩zquez Mota.

La precandidata insisti贸 en que desconoce esa investigaci贸n y acus贸 "calumnia y difamaci贸n". Empero, no desminti贸 la existencia de investigaciones abiertas contra su padre, Arnulfo V谩zquez Cano y seis de sus hermanos, caso en el que pidi贸 "que las instituciones del Estado mexicano cumplan con su tarea".

Por el contrario, vio detr谩s de esa indagatoria al PRI que, afirm贸, "hoy quiere intimidar haciendo uso [de las instituciones], que no s贸lo es reprobable, este uso faccioso, sino que es una regresi贸n democr谩tica".

Atribuy贸 a una "guerra sucia" en su contra la difusi贸n de la indagatoria, pero anticip贸 que eso no cambiar谩 su decisi贸n de ir por el gobierno mexiquense: "Yo no tengo miedo, y quiero decirlo fuerte y claro, nada ni nadie me va a detener".

El Universal

Caso Los integrantes de la familia V谩zquez: Los integrantes de la familia V谩zquez: ⇒ Recibieron cuando menos 17 millones de pesos de dos firmas presuntamente dedicadas a encubrir actividades ilegales. ⇒ Las empresas est谩n bajo investigaci贸n.

Apoyo. La dirigencia del PAN dio su respaldo a la precandidata Josefina V谩zquez Mota.