Los bajan del escenario a 'Trumpadas'

Ante los casos de 'Chabelita' y 'La Wanders', comediantes como 'El Costeño' dicen que ahora "lo mejor es contratar un despacho para tramitar la visa de trabajo"

Después de que a Nora Velázquez, mejor conocida como "Chabelita", le fuera retirada su visa por intentar entrar a los Estados Unidos para ofrecer un show sin tener permiso para ello, la actriz asume su responsabilidad, pero no por eso siente que se limita su campo de trabajo. "Estoy viendo la posibilidad de ir a Canadá, en una ocasión fui de visita con una parienta y todas las amistades fueron a su casa para que les hiciera show, entonces a lo mejor hay la posibilidad de que vaya, está padre, ¿no?", dijo Nora optimista.

Su caso no es aislado, en el último mes al menos cinco artistas han enfrentado la deportación y el retiro de sus visas, entre ellos Yared Licona "La Wanders Lover", quien en el mes de febrero vivió el interrogatorio de los agentes de migración en la ciudad de Houston, Texas.

"Acabábamos de regresar de una gira por EU de la obra La Semesienta, teníamos visa de trabajo, pero se nos venció; nosotros sabemos perfectamente que no podemos entrar sin ella a laborar, es como le dije a migración, sería muy estúpido de nuestra parte que, teniendo la visa de trabajo nos arriesguemos a cometer una falta para que nos quiten las dos", justifica "La Wanders".

Aun así ella, Carlos Bonavides y Maribel Fernández "La Pelangocha", que iban al mismo evento, fueron castigados con el retiro de ambas visas y un lapso de cinco años para poder solicitarlas nuevamente.

Teo González, quien tiene más de 10 años presentando su show en EU, opina: "Desafortunadamente lo que les ha pasado a ellos es que van a trabajar con visa de turista y eso no lo puedes hacer, no sólo en EU sino en todo el mundo, y lógicamente como figuras públicas te reconocen en el aeropuerto y lo primero que creen es que vas a trabajar".

Un tanto diferente el caso de la intérprete de "Chabelita", que en una muestra de total honestidad explica: "Mi problema fue no encontrar un empresario que me apoyara, que me hiciera la solicitud para que me fuera a trabajar allá y se hiciera cargo de los shows que yo presentara. Eso no lo encontré, esa fue la razón de que entrara con la visa de turista para hacer algunos shows, como era muy esporádico pensé que no se iban a dar cuenta".

Javier Carranza, "El Costeño", explica que hay que cumplir una serie de requerimientos para que la visa de trabajo sea concedida por la Embajada de los Estados Unidos: "Generalmente un empresario te debe respaldar (la visa), lo puede tramitar un despacho jurídico, pero nos cuesta a nosotros, también te puede respaldar una oficina de representaciones artísticas".

La creadora de "Chabelita" señaló que el empresario debe mandar un documento en el cual especifique que solicita su trabajo en EU, ya con este documento se va a la embajada a pedir la visa y al final del año quien los respalda en este país debe mandar una relación de las fechas trabajadas y cuánto se percibió para que se pueda realizar el pago de impuestos.

Nora Velázquez ha decidido esperar los cinco años reglamentarios para tener su visa de trabajo, no así la de turista, la cual piensa solicitar en cuanto presente la solicitud de perdón ante la embajada americana, pero es un trámite que no ve tan fácil.

"No creo que me vayan a levantar el castigo porque además con Trump en el poder está como en ruso. Sí, se ha complicado, porque puedes hacer una solicitud de visa trabajo y pagar la cantidad que te solicitan, son capaces de decirte que no te la dan, pero se quedan con el dinero, así son ellos".