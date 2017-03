Vaqueros pierde ante los Generales

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH.- Vaqueros del Unión Laguna no pudo mantener su ventaja durante las últimas entradas y terminó cayendo ayer 3-2 ante los Generales de Durango, en el juego que decidiría al campeón del torneo "Sister Cities Baseball Classic", celebrado en el Uni Trade Stadium de Laredo, Texas.

Un buen choque de pelota disfrutaron los aficionados en la casa de los Laredo Lemurs, que participan en la American Association, liga independiente de equipos de los Estados Unidos y que este año sumará escuadras de Canadá. El juego dio inicio con un retraso de 30 minutos, abrieron Jon Sintes por Durango y Jeremy Kehrt por Unión Laguna. En la primera entrada llegó la carrera de la quiniela cuando Jaime Pedroza recibió base por bolas y anotó con un doblete del cátcher Carlos Mendívil para echar a andar la pizarra.

El juego avanzó con intentos de los dos equipos por anotar hasta que llegó la quinta tanda, en la que Mendívil conectó su segundo imparable de la tarde, avanzó en par de errores hasta la tercera, primero se equivocó el lanzador en intento de revire y posteriormente el receptor en intento de poner fuera al corredor en la intermedia, llegó entonces el torpedero Kristian Delgado para aprovechar el desconcierto defensivo y chocar la bola, depositándola en el jardín derecho para así producir la segunda rayita del juego para el Unión Laguna.

Generales emparejó las acciones en la baja de la sexta entrada: con un hombre en las colchonetas, Daniel Mayora conectó tremendo cuadrangular por el izquierdo para colocar el marcador 2 carreras por 2 al cierre del segundo tercio del juego. Durango tomó la delantera en la baja de la séptima con imparable productor de Daniel Núñez, carrera que dio la voltereta al juego y se convertiría en la diferencia.

El momento dramático llegó en la baja de esa séptima, cuando en un elevado de foul, Pedro Chavarría quien cubría en la inicial, llegó al riel del dugout y las escaleras para caer dentro de la caseta visitante en una acción aparatosa, pero afortunadamente el prospecto guinda no sufrió golpes de consideración. Al final, el conjunto de Durango se llevó la victoria con lo justo, al son de 3 por 2.

La labor de pitcheo para los elementos de Vaqueros fue: Jeremy Kehrt abrió para lanzar 4 entradas completas, permitió tres hits, no le anotaron carreras, no dio bases por bolas y ponchó a dos. Lo relevó Alejandro Chavarría para trabajar dos tercios de entrada en perfecto orden, con un chocolate incluido, siguió Jovani López, que el tercio restante, aunque le costó un hit y una carrera. Humberto Montiel laboró una entrada donde aceptó una carrera, no dio pasaportes y recetó dos chocolates. Juan Omar Espinoza tuvo 2 entradas de trabajo, aceptó 2 hits, permitió la carrera de la diferencia, no expidió boletos y endilgó un ponche.

Vaqueros regresa a casa para finalizar su pretemporada en La Laguna, mañana afrontará un juego en Gómez Palacio y el miércoles se medirá a un selectivo de la Liga de Empleados y Profesionistas en el estadio de la Revolución, ambos juegos son a beneficio del DIF.

Lanzó el abridor Jeremy Kehrt, no permitió carreras y ponchó a dos.

Vaqueros cayó 3-2 ante Generales en el cierre del torneo "Sister Cities Baseball Classic". (Cortesía Vaqueros)