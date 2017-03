Vivir para correr

TORREÓN, COAH.-

Cuando se entra a las instalaciones del Club de Corredores Bengala, lo primero con lo que uno se cruza es con un papel pegado con cinta en la pared, donde todos los que forman parte del club anotan sus objetivos para este año. El penúltimo nombre de la lista es el de Isabel, y escribió que quería mejorar sus tiempos en esta edición del Maratón Lala, el cual terminó ganando convirtiéndose en la primera mujer lagunera, en casi tres décadas de la competencia, en lograrlo.

A unos días de haber ganado el Maratón Lala, Isabel entrena con normalidad dentro del club de corredores Bengala. Se toma su tiempo para arreglarse el cabello y para contestar las preguntas durante la entrevista. Atrás quedó la euforia del triunfo y dice que no estar consciente de la importancia del logro si no fuera por la gente que se acerca a recordárselo.

"Yo quería ser futbolista"

En un principio, el camino de Isabel estaba más enfocado en el futbol que en el atletismo. Desde que terminó la preparatoria, ya sabía que quería complementar sus estudios con el deporte. “Yo quería irme a la Universidad de Futbol, pero mis papás me dijeron que consiguiera una beca en la universidad para entrar en un equipo. Quise entrar al Tec de Monterrey porque tenía al mejor equipo femenil en ese momento. Yo quería estar ahí”.

Complementar la vida universitaria con otras actividades no es una tarea sencilla. Al entrar a la universidad, Isabel batalló con la adaptación a las clases y a los entrenamientos exhaustivos. Sin embargo, hoy reconoce que lograr esas labores le ayudaron a convertirse en la mujer que es hoy en día. “A veces era partirte en muchas personas a la vez, pero yo creo que eso me ayudó ahora para poder balancear de forma adecuada todas mis actividades”.

Al terminar la escuela y abandonar el equipo de futbol, Isabel quería seguir practicando algún deporte y gracias a su necesidad de estar en movimiento se topó con el atletismo de una forma involuntaria. “Me doy cuenta que el salir a correr era lo más accesible, porque me ponía una playera, unos tenis, un short y me salía a donde fuera”.

De lleno al atletismo

Uno de los primeros objetivos serios que se trazó Isabel desde que comenzó de lleno con el atletismo fue correr el Maratón Lala y con ello su primer logro. “Ni siquiera sabía si estaba bien entrenada, porque yo sola me había preparado con un programa de entrenamiento del periódico. Yo decía: ‘con terminarlo va a ser un buen logro’”.

“En aquel maratón había un premio para los mejores 20 laguneros. Ese año yo quedé en sexto lugar, eso me hizo pensar que si me preparaba mejor, con un entrenador y todo, el próximo año podría tener un mejor lugar”.

El primer maratón que Isabel corrió fuera del país fue el de San Antonio, Texas en el año de 2013, donde finalizó en tercer lugar de la competencia. “Fue una experiencia muy padre, fui con unos amigos. Lo motivante fue que mejoré mi marca ese año”.

Pese a haber ganado el Maratón Lala en la más reciente edición, el mejor tiempo que ha hecho Isabel como maratonista ocurrió en el Maratón Internacional de Boston de 2015, donde finalizó la carrera en un lapso de de 2 horas, 53 minutos y 52 segundos.

Maratón Lala 2017

La hazaña de Isabel de conquistar el Maratón Lala llegó sólo cinco años después de participar en su primer maratón. Sí estaba dentro de sus objetivos pero ella lo contemplaba a largo plazo. Fue al acercarse a la fecha y justo un día antes de la competencia que se dio cuenta que tenía muchas posibilidades para llevarse la victoria.

“Un día antes del maratón trato de no hacer nada. Prácticamente relajarme y concentrarme en lo que voy a hacer el día siguiente. Me alimento e hidrato bien. Descanso lo más que se puede. Leo y veo videos de motivación para pensar positivo”.

Ese día, uno antes de la competencia, Isabel se sacudió la presión al tomar la decisión de que iba a enfocarse más en disfrutar la carrera. “Estaba en mi casa, en Torreón. Iba a haber mucha gente apoyándome. Yo dije: ‘voy a hacer lo que hago cada domingo que hago distancia, sólo que ahora va a haber mucha gente en el recorrido’”.

Durante el trayecto, Isabel acepta haber pasado por un tramo díficil donde pensó que no iba a ganar la competencia. Sin embargo, cuando llegó al Bosque Venustiano Carranza, regresó su fortaleza. “Faltaban 11 kilómetros pero me sentía capaz de poder lograrlo. A lo mejor debí presionarme más un poco antes, pero fue hasta el final que se decidió quién iba a ganar el maratón”.

Fue entre el kilómetro 39 y 40 de la competencia, cuando sus amigos y familiares le gritaron que su novio, Daniel Ortiz, había ganado la rama varonil. “Ahí se vinieron más emociones. Sentí emoción y presión al mismo tiempo. Eran los últimos dos kilómetros claves de toda la competencia. El poder superar esa presión me iba a ayudar para poder ganar y ser el número uno”.

Cruzando la meta

Al momento de cruzar la meta y ser la ganadora de la competencia, Isabel no estaba enterada de la magnitud de su triunfo ; lo primero que hizo fue agradecer a Dios. “En algunas imágenes se ve que volteo al cielo, agradecí porque pude llegar y por lo que había había pasado. No sabía todo lo que me esperaba. Mi familia no sé cómo le hizo para llegar más rápido que yo a la meta pero ya estaban ahí esperándome”.

“No tenía tiempo para pensar en nada. No sabía qué estaba sucediendo en realidad. Yo sólo estaba contenta”.

Sin importar qué lugar hubiera conseguido en la carrera, Isabel ya tenía claro a quién le iba a dedicar la competencia. “Todo iba dedicado para mi abuelita que está en el cielo. Es el segundo año que físicamente no estaba recibiéndome en la meta. También hay muchas personas quienes merecen la dedicación de este objetivo. A mi familia, a las personas del club que siempre nos apoyan y a Daniel, sobre todo”.

Isabel y Daniel

Una de las cosas que más llamó la atención dentro de la competencia —además de que tras 29 ediciones ganaron dos laguneros— fue que los triunfadores son novios. “A mucha gente que conoce nuestra historia y sabe todo le dedicamos a este deporte, les dio mucho gusto”.

Daniel conoció a Isabel en 2012, cuando ella corría su primer maratón. “En esa ocasión él no lo estaba corriendo, estaba apoyando en la bicicleta a un grupo de sus amigos y en uno de esos grupos iba yo. Él me vio pero yo iba concentrada y nunca lo noté, hasta después que nos presentaron”.

En primera instancia, Isabel se negó a entrenar con Daniel. Cinco meses después lo hizo y al cabo de un mes de entrenamientos juntos se hicieron novios. Hoy ya llevan cuatro años y medio enamorados.

Isabel dice estar satisfecha con lo que ha logrado hasta este momento, pero ya tiene la mira puesta en intentar ganar el próximo Maratón Lala. “Busco hacer un buen papel. No sé si vayamos a ganar los dos otra vez, porque es una combinación de muchos factores, pero vamos a prepararnos”.

“Cuando inicié a correr era para distraerme, para olvidarme del trabajo, de los problemas del día a día, de cualquier cosa. Ahora, además de eso, lo que siento, lo que pienso cuando voy corriendo, lo que me motiva.”.

Una de las frases que Isabel siempre tiene en mente está escrita en su lugar de entrenamiento: “rendirse no es una opción”. “Muchas veces pasa por la cabeza el ‘ya no puedo, estoy cansada’. Siempre he creído que es lo más fácil, el ya no hacerlo. El vencer a tu mente en esas situaciones es lo que ayuda en un maratón”.

Otra de las frases que adueña es: “el cansancio no es una excusa”. “Mucha gente dice que está cansado y por eso no hace deporte. Yo creo que el cansancio, más que físico, es mental. Tu cuerpo sí puede y se siente muy bien cuando le compruebas que sí”.

Representa muchas cosas. Es el lugar en donde nací, donde he crecido, donde he logrado mis sueños y donde quiero seguir lográndolos y ayudar a la gente a que cumplan los suyos. Me siento muy comprometida con Torreón, con La Laguna y con su gente. Todo lo que pueda llegar a ser me da mucho gusto poderlo compartir con la gente de aquí.



Isabel al momento de cruzar la meta del Maratón Lala. (ARCHIVO)