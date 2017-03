Regresa Humberto Moreira

EL SIGLO DE TORREÓN

El exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, está de regreso en la vida política, aunque no aparecerá en la boleta de la elección del 4 de junio, como se había especulado.

Ayer, luego de una reunión de 4 horas del consejo político del Partido Joven, celebrado en su casa, Moreira anunció, acompañado del dirigente Israel Puente, que será el primero en la lista de candidatos plurinominales a un escaño en el Congreso estatal por dicho partido.

Al ser cuestionado sobre su partido declaró que no renunciará al PRI, aunque éste le ha negado en cuatro ocasiones la oportunidad de regresar a la política. "Yo no voy a renunciar porque el Partido Joven apoya y va en coalición con el PRI, con el mismo candidato a gobernador. Yo voy a apoyar a Miguel Ángel Riquelme", declaró.

Dijo también que decidió ir por la vía plurinominal, aunque había dicho que pelearía por un distrito, para que su partido no lo expulsara, ya que así no contenderá contra ningún candidato priista. No obstante, voces priistas han señalado que de acuerdo con los estatutos, la postulación por otro partido implica la expulsión.

El exgobernador aprovechó para pedir a su hermano, el gobernador Rubén Moreira, que no se involucre en el proceso electoral. "Cuando él fue candidato yo lo dejé. Yo le pido que deje a Miguel Riquelme hacer su candidatura".

Agregó: "Yo le pediría al gobernador que se serene, que entienda que él ya va de salida, que (...) no busque fracturas y si es necesario comprarle la caja de tranquilizantes, nos cooperamos y se la compramos, pero que se serene".

Denunció también el acoso a funcionarios estatales que fueron citados para pedirles que no lo apoyen y amenazarlos que de lo contrario serían despedidos. Además dijo desconocer "qué mente malévola" decidió no ir en coalición en todos los distritos.

Bernardo González, líder estatal del PAN, dijo que el desacuerdo entre hermanos es una simulación y que Humberto busca una diputación por el fuero y así evadir la ley.

Guillermo Anaya, virtual candidato por el PAN, dijo que "Humberto confirma lo que sabemos desde hace años: que son personas que le han hecho mucho daño a Coahuila y representan lo peor. También vemos que Miguel Riquelme es la continuidad de Humberto y Rubén".

El virtual candidato de Morena, Armando Guadiana, dijo que "ahí se violan los principios del Partido Joven al postular a alguien que representa toda impunidad y corrupción. Humberto quiere regresar para seguir robando".

Se buscó la postura del Gobierno estatal, pero el departamento de Comunicación Social dijo que no habrá comentarios. También se buscó a Miguel Riquelme, pero su equipo informó que debido al período intercampañas no podía hacer declaraciones.

Verónica Martínez, dirigente estatal del PRI, dijo que "respecto a las acciones de otros partidos, aliados o no, serán sus propios dirigentes los que pueden informar al respecto.

El exmandatario estatal ha acaparado los reflectores internacionales tras su gubernatura y presidencia partidista por una deuda irregular, situación que le ha costado enfrentar investigaciones en México y España, de las cuales ha sido exonerado.

