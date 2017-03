La de Heard habla de su bisexualidad lidad

Ciudad de méxico.- La actriz estadounidense Amber Heard reapareció en una actividad pública tras dejar de lado la polémica que rodeó su separación del actor Johnny Depp.

La recordada protagonista de Magic Mike XXL fue invitada al foro de conversación Pride and Prejudice organizado por la revista The Economist.

La ocasión sirvió para que Amber Heard hable sin tapujos sobre su bisexualidad. "(Creí) que no era importante o interesante para convertirse en noticia... Siempre fui abierta con eso. Era activista. Iba a las protestas. Nunca estuve dentro (del clóset). Estaba en una relación y nunca la escondí, pero mi carrera y vida comenzaron a cambiar (cuando lo revelé públicamente)", indicó según recoge el portal E! News.

La talentosa artista de 30 años de edad reconoció el revuelo que se generó desde el mismo momento en que dio la entrevista (donde dio a conocer su orientación sexual).

"Solo fui honesta pero por la cara de la persona que me entrevistaba sabía que me había metido en un problema (...) me convertí en una etiqueta. Nunca me había sentido definida como persona por quien sea mi pareja", añadió.

Heard recordó que su nombre junto a la palabra "bisexual" fue un gran problema en su carrera y como mujer.

"Siempre me cuestionaban sobre cómo le iba a hacer si alguien quería salir conmigo, pero pensaba que por mi orientación no estaba disponible"... WTF! Les respondí "Así...".

Antes de su problemático matrimonio con Johnny Depp, la actriz Amber Heard mantuvo un romance con la fotógrafa Tasya van Ree.

Finalmente, Amber Heard consideró que la sexualidad sigue siendo tema tabú en Hollywood. "Si cada hombre gay que conozco en Hollywood saliera del clóset mañana, en un mes todo se olvidaría. Pero aún nos queda mucho por recorrer", cita E! News.

