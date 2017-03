Apunta Municipio a Uber y 'cinqueros'

AUMENTARÁN OPERATIVOS PARA QUE DEN SERVICIO COMO DEBE SER

El alcalde Jorge Luis Morán aseguró que se procederá a aumentar los operativos de vigilancia, tanto contra los carros que prestan el servicio tipo Uber como los "cinqueros".

Esta medida se toma luego de que organizaciones adheridas a Taxis Unidos de La Laguna se quejaron de que "otra vez" se registra la proliferación de loa taxis que realizan funciones como "cinqueros", así como los carros que se dicen Uber, pero que "ruletean" en Distrito Colón y Paseo Morelos.

De éstos últimos, el reporte es que ofrecen sus servicios sin el uso de la plataforma tecnológica y realizan cobros en efectivo, cuando deben hacerlo en forma electrónica.

Morán pidió a las organizaciones de taxistas que se quejan de la desleal competencia que les representan estos vehículos para que denuncien casos concretos al Departamento de Autotransporte.

Asegura que no se les está dando "manga ancha" a quienes prestan esta modalidad de transporte.

Asegura que se han realizado diversos operativos y se aplicaron decenas de infracciones a los "cinqueros" que incluyó la detención de vehículos en el corralón municipal.

El Congreso del Estado no ha emitido el decreto de la Regulación de las Empresas Redes de Transporte que establece los mecanismos de operación de servicios como Uber.

Dijo a taxistas que: "no podemos apresurar las cosas, les pedimos paciencia y volverán los operativos".

Cuando alguien hace un servicio que no tiene autorizado, los de Uber no pueden hacer sitio, los de Uber no pueden cobrar en efectivo, los de Uber no pueden usar vehículos pequeños de las características de los taxis porque se supone que es otro servicio, así que se les volverá a revisar que cumplan.

1

Vehículos brindan servicio Uber, dicen.

Quejas. Ante reclamos de organizaciones de taxistas porque otra vez carros particulares brindan servicio como Uber y siguen operando los "cinqueros", se ordenó reanudar operativos.