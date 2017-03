Santiago cumple su sueño

TORREÓN, COAH.-

El pequeño originario de Gómez Palacio, platicó su experiencia en las audiciones de La Voz Kids... México

La edad no importa para hacer realidad tus sueños.

Con tan sólo siete años de edad, Santiago Ervey Rodríguez sorprendió con su talento a los cuatro coaches de La Voz Kids... México en la etapa de las audiciones el pasado domingo.

El pequeño originario de Gómez Palacio visitó El Siglo de Torreón y Siglo Tv con el fin de platicar su experiencia en las audiciones de reality.

"Santi", como le dicen de cariño su familia y amigos, agradeció por la oportunidad en el programa.

"Muchas gracias, me siento muy orgulloso, la verdad fue una experiencia muy bonita", comentó.

Santiago platicó que el pisar por primera vez un escenario fue su sueño hecho realidad.

"Pues yo nunca había estado en un escenario, entonces era ya mi sueño y pues ya me sentía un poco nervioso", dijo el pequeño.

El concursante de La Voz Kids... México comentó interpretó el tema La mejor de todas.

"Porque mi casting fue por online, entonces mi mamá mando un video a la página de La Voz Kids y ésa (La mejor de todas) estaba cantando en el video entonces esa canción me la pusieron y fue que la canté".

Desde los cuatro años de edad Santiago tuvo el gusto por la música gracias a que sus papás y tíos también cantan.

"Desde los cuatro años me gustaba, cantaba con bandas que iban a fiestas, en cumpleaños y en karaokes", reveló Every.

Por otra parte, Santiago explicó por qué eligió a Maluma entre la cantante española Rosario y Emmanuel y Mijares.

"Escogí a Maluma porque me gustan mucho sus canciones y es un artista que está saliendo mucho en la radio y por eso lo escogí", manifestó el originario de Gómez Palacio.

Además agregó que ya ha convivido con el reguetonero, quien en cada ocasión le da consejos.

En cuanto a su experiencia dentro del reality, dijo que se ha sentido muy querido por los otros concursantes.

"Fue muy bonito hice muchos amigos y en verdad todos me apapachaban porque era el más chiquito, me decían 'Santi bebé', y me apapachaban mucho", dijo entre risas.

Ervey, quien tiene un hermano pequeño de dos años, comentó que le gustaría dedicarse completamente a la música, además de que sus géneros músicales favoritos son el reguetón y la banda.

Por último, Santiago pidió a los laguneros su apoyo en las próximas batallas en donde se enfrentará a otros concursantes incluídos a dos niños coahuilenses, con quienes ya ha convivido.

"Sí me gustaría que me apoyen, tengo una página en Facebook que es Santiago Rodríguez y en Instagram estoy como Santy Ervey", concluyó el pequeño.



El pequeño originario de Gómez Palacio, platicó su experiencia en las audiciones de La Voz Kids... México. (JESÚS GALINDO)