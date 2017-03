Laura G se quita las prótesis del busto

CIUDAD DE MÉXICO.-

La conductora de televisión, Laura G, reveló que el mes pasado se sometió a una intervención para que le retiraran sus prótesis de busto.

A través de su página proyectomamas.tv, Laura compartió fotografías y un video.

Dijo que no hubo ningún riesgo para la bebé que espera, pues se usó anestesia local. Para ello se sometió a la intervención cuando pasó el primer trimestre de su embarazo.

Laura G apenas se había puesto las prótesis el año pasado, pero como resultó embarazada decidió quitárselas.

“Este procedimiento no afecta el proceso de lactancia, no daña al bebé, no te anestesian ni corres riesgo de nada. Es una operación sencilla de entrada por salida”, explicó.

“Ahora soy muy feliz, ya que me están creciendo como deben, y no tengo dolores de espalda”, concluyó.



La conductora compartió su experiencia en su página proyectomamas.tv (ESPECIAL)