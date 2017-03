Inflación, en su tasa más alta en 8 años; llega a 5.29%

CIUDAD DE MÉXICO.-

La inflación siguió su carrera al alza en la primera mitad de marzo impulsada por el alza en los precios de bienes y servicios agropecuarios, la electricidad y la vivienda propia, entre otros productos.

En la primera quincena de marzo de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.35%, con lo que la variación anual llegó a 5.29%; la tasa anual más alta desde la primera quincena de julio de 2009.

Los precios de bienes y servicios cuyo incremento incidieron más a este resultado, fueron: el jitomate, con una alza quincenal de 18.51%; la electricidad, 1.47%; limón, 19.22%; tomate verde, 24.76%; vivienda propia, 0.12%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.36%; transporte aéreo, 6.19%; servicios turísticos en paquete, 2.31%; productos para el cabello, 2.13%; y leche pasteurizada y fresca, 0.72%.

El índice de precios subyacente –que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado-, presentó un crecimiento de 0.31% quincenal y de 4.32% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 0.47 por ciento, alcanzando de este modo una tasa anual de 8.24%.

Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.44% y los de los servicios 0.20% respecto a la quincena anterior.

Al interior del índice de precios no subyacente, se elevaron los precios de los productos agropecuarios 1.40%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.07%.



