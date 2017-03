Ignora Comisión violencia de género

LA REGIÓN CONCENTRA LA CIFRA DE VIOLACIONES SEXUALES EN EL ESTADO

El Siglo de Torreón

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango está "ajena" a la situación de violencia que viven las mujeres de La Laguna y por la que asociaciones civiles trabajan en la solicitud de la Alerta de Género, ya que los medios en la capital no hablan del tema, dice el vocero de Comunicación Social, Luis Manifacio.

Además de las ONG, la Ley de Acceso de la Mujer a una Vida de Libre de Violencia faculta a las comisiones estatales de Derechos Humanos y a la Nacional para pedir el mecanismo de protección para la mujer.

Luis Manifacio dijo que en Durango no se habla de la solicitud de Alerta de Género a la que han hecho referencia organizaciones civiles de La Laguna, ni de un clima de impunidad, ya que los medios que revisan y que manejan notas de esta región no hablan de ello.

"Si efectivamente se está dando esa situación se requiere que también nosotros chequemos y estudiemos, como tú lo llamas, el contexto de impunidad, yo no he visto tu nota y no sé si en otros medios se esté manejando lo mismo, aquí en la capital del estado los periódicos que manejan y recibimos manejan región Laguna y no hablan de esa situación".

Se le hizo referencia a la información publicada por este medio bajo el título "Concentra la región cifra de violaciones" elaborada con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, donde se señala que en los últimos tres años La Laguna de Durango concentra las cifras de violaciones sexuales, siendo éstas 254, de las cuales sólo hay 18 personas sentenciadas.

Sin embargo, señaló desconocerla argumentando que los medios que revisan no contienen dicha información.

"Estamos hablando de contextos diferentes", dijo .

-Pero Gómez Palacio y Lerdo también son parte de Durango.

"Dime tú dónde tengo que checar para estar en sintonía contigo, yo no he notado en prensa si se dé esa situación, habrá que preguntarle a las autoridades, con los datos que me estás dando preguntarle a las autoridades de los casos que se han dado, de las denuncias que ha habido qué contexto se han manejado en cuanto a detenciones y en cuanto a investigaciones que se han realizado con respecto a las denuncias", señaló.

Además de esta información, se ha dado testimonio de los cinco casos de feminicidios y un intento de feminicidio que se han registrado en la región en este año y del que ha hablado, tanto el Siglo de Torreón como otros medios de comunicación, pero al parecer, tampoco llegaron estas notas a Derechos Humanos. Sin embargo, dijo que comenzarán la investigación para determinar si solicitan o no la Alerta de Género.

El Siglo de Torreón buscó también a Sara de los Santos, titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango con sede en Gómez Palacio para conocer si trabaja en la solicitud de la Alerta de Género, pero se informó que se encontraba en un curso.

Al cuestionarle al personal el sitio del curso, dijeron que "al parecer" era en Tránsito. En la dependencia se informó que había una reunión en Cruz Roja, pero en este lugar no estaba De los Santos.

El siglo de torreón

Sin idea. Derechos Humanos de Durango desconoce clima de violencia contra la mujer.